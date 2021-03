Antwerp weet weer wat winnen is ondanks snelle rode kaart en zet forse stap richting PO1

Jupiler Pro LeagueEindelijk nog eens die driepunter. Antwerp weet weer wat winnen is, al kostte dat tegen Kortrijk meer moeite dan nodig was. De ‘Great Old’ kan op plaats twee weer iets vrijer ademen.

Lastig avondje voor Antwerp, zeker toen Seck na 20 minuten rood kreeg. Nochtans leek er in eerste instantie weinig aan de hand. De VAR greep ook niet in. Zaten zij nog ergens gezellig rond een vuurkorf? Of was de beslissing van scheidsrechter Dierick correct? Na enkele herhalingen bleek Seck effectief z’n tegenstander licht te raken, maar deed hij die tackle ook met de studs vooruit en van de grond. Dan mag je dat als VAR effectief niet terugdraaien. Al leek Seck vooral oog te hebben voor de bal. Soit, hij mist binnen twee weken de match tegen Club.

Met een mannetje minder was het wel Antwerp dat op voorsprong klom. De Sart beroerde de bal ongelukkig met de hand in de eigen zestien. Nu kwam de VAR wél tussenbeide, Refaelov klaarde de klus. Ondertussen was Hongla een rijtje gezakt, Le Marchand schoof nog naar rechts, De Laet naar links. Wel, Hongla is écht geen centrale verdediger, zou meermaals blijken.

Antwerp kwam kort na rust zelfs op 2-0, toen Le Marchand (met z’n eerste doelpunt sinds augustus 2015!) een hoekschop van Refealov binnen kopte. Even voordien had Mbokani een strafschop gemist, zonder erg echter. Kortrijk uitgeteld? Integendeel. Amper afgetrapt lukte Selemani de aansluitingstreffer, na mistasten van Hongla. Even later werd het zelfs 2-2 toen Gano, ex-Antwerp, de bal slim devieerde.

Kortrijk leek te komen opzetten, maar in het slotkwartier rechtte Antwerp de rug. Lamkel Zé draaide de bal op assist van Mbokani in doel, al had dat feestje nooit mogen doorgaan. Noch ref Dierick noch de VAR zag echter graten in een duidelijke duwfout van De Laet.

Mbokani kreeg nog geel, ook hij mist Club, maar het laatste woord was voor Birger Verstraete. Met een gewéldig doelpunt, een afstandsschot vanop zo’n 25 meter, besliste hij de partij. Bijzonder knap eerste doelpunt in Antwerp-shirt voor de middenvelder.

Na 2 op 9 in de Jupiler Pro League en zes opeenvolgende wedstrijden zonder zege over alle competities heen weet Antwerp weer wat winnen is. Broodnodige zege in de strijd om play-off 1.

De rode kaart voor Seck na amper 20 minuten:

