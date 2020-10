Antwerp-voorzitter Gheysens ontevreden over arbitrage na gewonnen derby: “Mocht ik niet zo ambitieus zijn, stapte ik er direct uit”

Antwerp heeft de derby gewonnen. Op de Bosuil klopte het eeuwige rivaal Beerschot met 3-2. Voorzitter Paul Gheysens was na afloop een tevreden man, al blijft hij zoals altijd realistisch. “Hoe vaak ik vanavond naar het klassement ga kijken? Niet! Standard moet ook nog spelen.”

De Antwerp-voorzitter ergerde zich wel aan de arbitrage vanmiddag. Onder meer de twee penaltyfases en de gele kaarten waren een doorn in zijn oog. “Het was vandaag super jammer dat we een jonge scheidsrechter zonder ervaring krijgen, die ze dan nog verkeerd sturen. Als er me nu één ding heel erg stoort in het voetbal, dan is het dat toch. Ik ben iemand die graag de controle heeft. Het was niet meer om aan te zien.”

Scheids Jasper Vergoote had het niet simpel. “Al die gele kaarten, dat waren geen opzettelijke fouten. We mochten niet bewegen, en zij mochten bijna op onze spelers schoppen. Bij dat tweede doelpunt van hen ging een grote fout vooraf! Zo kun je altijd wel iets zeggen. Je kan dan wel zeggen dat de jonge mensen hun kansen moeten krijgen, maar er zijn toch ook mensen daarrond. Er is ook een VAR. Dat steekt me enorm tegen. Ik wil niet op die jongeman beginnen schieten, er zijn mensen boven hem. Mocht ik niet zo ambitieus zijn, stapte ik er direct uit.”

Volledig scherm Jasper Vergoote was de scheids van dienst. © Photo News

Ondanks de klachten over de arbitrage mag Antwerp dus wel drie punten bijschrijven. “Op één staan, dat is mooi meegenomen. Ik denk dat we serieuze waarde aan het opbouwen zijn. Niet alleen door bovenaan te spelen. Als we ook nog eens een beetje geluk hebben, en we kunnen vooruit, dan is dat mooi meegenomen. De derbyzege is iets dat je graag hebt.”

De voorzitter dacht ook aan de supporters, die thuis moesten blijven. “Het is fantastisch. Voetbal hier in Antwerpen draait voor mij om de supporters. Ik vind het zo triestig wat er op andere zaken gebeurt, maar met wat tijd lossen we dat wel op.”

Volledig scherm Scheidsrechter Jasper Vergoote (links) en Antwerp-voorzitter Paul Gheysens (rechts). © Belga