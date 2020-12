Antwerp verliest op eigen veld ook van Zulte Waregem en blijft achter met 0 op 9

Antwerp begon nochtans goed aan de wedstrijd. De thuisploeg nam de touwtjes stevig in handen en kwam ook enkele keren dreigen. Mbokani kon eerst niet afdrukken, wat later kopte de Congolees een voorzet naast de kooi van Bostyn. Tussendoor hield de doelman van Essevee Pieter Gerkens van de openingsgoal met een goede parade.

Gaandeweg herstelden de bezoekers het evenwicht. Seck kopte recht op Butez, Vossen kon z’n afstandsschot niet kadreren. Aan de overzijde liet Miyoshi na onoordeelkundig uitkomen van Bostyn af te straffen. Vlak na het halfuur was het raak voor de troepen voor Franky Dury. Deschacht vond Vossen aan de tweede paal. De ex-spits van Club bereikte Bruno met het hoofd en die kopte van dichtbij binnen. 0-1 was ook de ruststand.

Na de rust probeerde Antwerp wel, maar het voetbal liep te stroef om Zulte Waregem echt in de problemen te brengen. Een kwartier voor het einde werd de gelijkmaker van Seck afgekeurd wegens handspel. The Great Old kwam niet meer tot scoren en verloor zo al voor de vierde keer op rij. In de competitie oogt het rapport met 0 op 9 niet al te best. Zulte Waregem bouwt met 7 op 9 dan weer wat meer veiligheid in.