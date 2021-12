Antwerp sleept nog punt uit de brand bij Genk, dat scorende Onuachu verliest met blessure

Pour la petite histoire: geen terugkeer voor Ally Samatta naar de Cegeka Arena, de plek waar hij sinds de titel in 2019 voor altijd koning is. Anders dan Refaelov had ‘Samagol’ ongetwijfeld een gepaste ontvangst gekregen van de Genkse tifosi. Een (licht) positieve Coronatest besliste er anders over en hield hem in Deurne. En dus kreeg Michael Frey zijn kans diep in de spits bij Antwerp.

Bernd Storck van zijn kant lijkt stilaan toe te groeien naar zijn vaste elf. Enkel de geblesseerde Simen Juklerod was er niet bij in vergelijking met de ploeg die donderdag van Charleroi won. Geen eerste basisplaats voor de 18-jarige Tuur Rommens op de linksachter, Storck opteerde voor Carel Eiting. Racing Genk startte het best aan de wedstrijd, maar de eerste grote kansen waren voor de Great Old. Manuel Benson kon zijn ex-club tot tweemaal toe een ferme tik geven, evenveel keer kwam hij centimeters te kort. Eerst mikte hij een afgeweerde hoekschop in één tijd - binnenkantje links - naast. Vijf minuten later vergat hij kwalijk balverlies van Heynen op de eigen speelhelft af te straffen. Schuin voor Vandevoordt schoot hij opnieuw net naast, deze keer zijn mindere rechter als excuus.

Antwerp leek het commando over te nemen, maar de goal viel aan de overkant. Eerst had Butez nog een prima redding in huis op een afgeweken schot van Thorstvedt, maar even later was hij toch geklopt. Bongonda zette zich door op zijn flank en vond Paul Onuachu voor doel, 1-0. Een flashback naar vorig seizoen toen dat duo een geseling was voor elke defensie. Storck leek het duo ‘Bonuachu’ opnieuw tot leven te wekken, maar de realiteit is dat we Onuachu dit jaar allicht niet meer in actie zullen zien. Twintig minuten voor tijd ging hij neer en greep hij naar de bil, nooit een goed teken. Bongonda was na rust zelf dicht bij een verdubbeling van de voorsprong, zijn voorzet schot scheerde de lat. Antwerp groeide in de wedstrijd en probeerde Genk terug te drukken, maar het duo Sadick-McKenzie bleef knap overeind. Storck voelde het gevaar en gooide in één klap drie nieuwe krachten tussen de lijnen. Genk op karakter naar die zege die het vuur in de club weer zou kunnen aanwakkeren. Het was buiten de ingevallen Viktor Fischer gerekend. Op aangeven van Benson duwde hij gelijkmaker voorbij Vandevoordt. Een correcte puntendeling na een aangename topper. Union wrijft zich in de handen, want zij zagen hun dichtste concurrenten punten verliezen dit weekend. Racing Genk blijft op plaats 9, onderaan het kransje ploegen hangen dat nog mag dromen van play-off 1.