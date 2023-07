Antwerp pakt eerste driepunter met dank aan owngoal, Van Bommel: “Niet tevreden met uitvoering”

Landskampioen Antwerp heeft ook de nieuwe competitie met een overwinning ingezet, al had het team van Mark van Bommel weinig overschot tegen Cercle Brugge. Een owngoal van Jesper Daland op slag van rust besliste over winst en verlies.

Met Van Den Bosch aan de aftrap ter vervanging van de geschorste Avila, had Antwerp een lange inloopperiode nodig om het altijd lastige Cercle Brugge van zich af te schudden. In de openingsfase van de wedstrijd was vooral de Zweedse aanwinst Ondrejka gevaarlijk, maar echte mirakels moest Cercle-doelman Warleson niet uit zijn handschoenen toveren om Antwerp van een voorsprong af te houden. Vanaf het halfuur verhoogde de landskampioen de druk op de Brugse defensie, en was er wel een goede Warleson nodig om de nul te houden toen Bataille op links de flank afrende en hard uithaalde.

Cercle Brugge speelde goed georganiseerd en met zijn gekende intensiteit, de smadelijke 7-2-nederlaag van een week geleden in Lille was duidelijk uit de Brugse kopjes. Zonder Ayase Ueda, wel nog in de tribune in afwachting van de officiële afronding van zijn transfer naar Feyenoord, was het vooral de techisch vaardige Yann Gboho die zich in de kijker speelde. Maar tot echt doelgevaar leidden diens acties niet, wel tot halve kansjes voor Denkey. Rode Duivel Olivier Deman onderscheidde zich vooral in defensief opzicht, met enkele goede tussenkomsten.

Uiteindelijk was het de beste Antwerpenaar, Jacob Ondrejka, die de ban brak op slag van rust. Goed uitgestuurd door Bataille leek de Zweed op weg naar het doelpunt dat hij al een tijdje verdiende. Dat kwam er ook, maar wel van de voet van Jesper Daland die de bal ongelukkig in eigen doel gleed.

In een fel betwiste tweede helft verzuimde Vincent Janssen vroeg de trekker over te halen na een scherpe omschakeling van Kerk en Balikwisha. Butez moest voor zijn team de meubelen redden op een kopbal van Deman, maar de grootste doelkans was helemaal op het eind weer voor Antwerp. Arthur Vermeeren kogelde vanop afstand tegen de kruising.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Vier minuten extra Vermeeren kogelt op de kruising Arthur Vermeeren legt van buiten de rechthoek aan. De harde knal van de youngster spat uiteen op de dwarsligger. Olivier Deman wordt vervangen door Jordan Semedo Varela Abu Francis wordt vervangen door Nils de Wilde Ritchie De Laet wordt vervangen door Sam Vines Jacob Ondrejka wordt vervangen door Christopher Scott Vincent Janssen wordt vervangen door George Ilenikhena Hannes Van der Bruggen wordt vervangen door Emilio Kehrer Muslic schakelt over op 4-2-4, met Lopes nu mee op het middenveld en offensieve flanken met Kehrer rechts en Gboho links. Gele kaart voor Abu Francis Butez tipt kopbal Deman over Cercle tracht de bakens te verzetten. Een voorzet vanaf rechts komt op het hoofd van Deman, Butez moet alles uit zijn lijf halen om de bal nog over de lat te tippen. Gele kaart voor Christiaan Ravych Edgaras Utkus wordt vervangen door Leonardo Da Silva Lopes Het optreden van Utkus heeft slechts negen minuten geduurd. De Litouwer, vorig seizoen maandenlang out met gescheurde kruisbanden van de knie, had snel verzorging nodig en kan niet verder. Lopes, een middenvelder, komt in de driemansdefensie postvatten. Gyrano Kerk wordt vervangen door Arbnor Muja Janssen verzuimt het af te maken Balverlies van Van Der Bruggen leidt een Antwerpse omschakeling in. Kerk bereikt Balikwisha, die naar Janssen doortikt. De Nederlander loopt zich echter vast. Hier had Antwerp altijd meer moeten mee doen. Tweede helft afgetrapt Boris Popovic wordt vervangen door Edgaras Utkus Einde eerste helft 1-0 Eigen doelpunt van Jesper Daland! Maar daar is dan toch de verdiende voorsprong voor de landskampioen. Bataille stuurt op links de brandgevaarlijke Zweed Jacob Ondrejka weg, die lijkt te gaan scoren. Uiteindelijk is het Daland die de bal in zijn eigen doel glijdt, al was Warleson reeds geklopt. Denkey komt een teen te kort Heel even raakt Cercle onder de druk uit. Somers zet zich goed door op rechts en geeft laag voor doel, waar Denkey een teen te kort komt om in te tikken. Van Den Bosch ruimt goed op.

