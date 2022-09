Antwerp legt er drie in het mandje tegen Westerlo, Great Old zit al aan 21 op 21

Het wedstrijdbegin was veelbelovend. Nene vuurde al in de eerste minuten een aardig schotje af naar Butez, aan de overkant vond Janssen het zijnet. We waren toen twee minuten bezig. Madsen duwde namens Westerlo nog van dichtbij naast.

‘t Was echter lang het enige wat we te zien kregen. De thuisaanhang ging zelfs even aan het morren bij de zoveelste pass breed tussen Pacho en Alderweireld. Zij voetballen liever vooruit. Wanneer Antwerp gehoorzaamde, was het ook nog gevaarlijk. Ekkelenkamp mikte schuin over de kooi van Bolat. Op het half uur boksten de Nederlanders nog eens een aanval in elkaar. Stengs naar Ekkelenkamp, en die werd onderuit geschoffeld door De Cuyper. Penalty voor Antwerp, Janssen was opnieuw trefzeker. Z’n vierde al in drie matchen.