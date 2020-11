Antwerp laat koppositie liggen in Oostende na aangename pot voetbal

Aangename eerste helft, daar in de DIAZ Arena aan zee, met onmiddellijk grote kansen voor beide teams. Butez had een geweldige reflex in huis op een poging van McGeehan, Gerkens kopte maar net naast op voorzet van Juklerød. Even later was het opnieuw bijna bingo voor de bezoekers, maar Mbokani kon net niet voldoende bij een voorzet van Refaelov.

Op het halfuur dan dé fase van de eerste helft. Haroun nam even de arm van Gueye vast en ontsnapt aan rood. Ref Lambrechts wuifde de fase aanvankelijk weg, maar floot seconden later toch, allicht op aangeven van de vierde ref, die een goed lateraal zicht had, terwijl Lambrechts in de rug van de fase liep.

Ook na rust kabbelde de wedstrijd rustig verder, tot een kwartier voor tijd Butez een fantastische redding in huis had op een kopbal van Theate. Een bliksemreflex. Het was echter uitstel van executie, want enkele minuten later lukte Tanghe op hoekschop de openingsgoal. Het gejuich van de thuisspelers was echter nog maar net verstomd of de bordjes stonden al in evenwicht. De tussendoor ingevallen Miyoshi - prima pre-assist van Gerkens - met de ‘45', good old Refaelov met de gelijkmaker. Antwerp stak nog een tandje bij en was via Miyoshi en de ingevallen Benavente nog bijzonder dicht bij de 1-2, maar KVO kon twee keer nog net door het oog van de naald kruipen. 1-1 dus, en dat was volgens ons een correcte eindstand.