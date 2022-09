Antwerp krijgt waarschuwing van UEFA voor Financial Fair Play

Antwerp is op de vingers getikt door de Europese Voetbalbond (UEFA). De ‘Great Old' zal samen met 18 andere clubs die vorig seizoen ook Europees voetbal speelden, in de gaten gehouden worden opdat ze de regels rond Financial Fair Play wel correct naleven. De UEFA deelde onderstaande clubs ook al effectieve straffen uit, al zijn de grootste sommen met uitstel en pas oplegbaar als ze volgend jaar niet aan de regels voldoen. Zo hangt PSG een voorwaardelijke boete van 55 miljoen euro boven het hoofd. (later meer)