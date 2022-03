Antwerp kondigt omstreden Marc Overmars als directeur voetbalzaken aan: “Wat bij Ajax is gebeurd, zal hier niet meer gebeuren”

Volledig scherm General manager Sven Jaecques blij met de aanstelling van Overmars als directeur voetbalzaken. © Photo News

De Nederlandse gewezen topvoetballer van Ajax, Arsenal en FC Barcelona was als directeur voetbalzaken een van de grondleggers van het recente succes van Ajax, tot hij begin februari in een MeToo-storm belandde en per direct vertrok in Amsterdam. Nu moet de Nederlander de Great Old naar nog hogere hoogtes (lees: de eerste landstitel sinds 1957) stuwen. De ‘missing link’ in het team en de droom van Paul Gheysens was zelden zo controversieel, maar dat zal de voorzitter ongetwijfeld worst wezen.

Gheysens zelf stond de pers deze middag niet te woord, Antwerp-manager Sven Jaecques deed dat wel. “Het staat nooit stil op Antwerp. Vandaag kunnen we een grote stap vooruit zetten en met trots onze nieuwe Directeur Voetbalzaken voorstellen. Na het vertrek van D’Onofrio hebben we altijd de ambitie uitgesproken om iemand met internationale ervaring binnen te halen. We wilden daar niet over één nacht ijs gaan. We moesten de juiste persoon vinden. Iemand die past binnen de ambitie van ons project.”

Overmars dus. “De familie Gheysens heeft mij overtuigd van het project”, vertelde de Nederlander. “Een club opbouwen, is het mooiste wat er is. Daarom was mijn interesse in Antwerp snel opgewekt. Enkele weken geleden werden de eerste contacten gelegd, en ik heb niet lang getwijfeld. Dit is een mooie uitdaging bij een club met veel potentieel. Ik wil met Antwerp de Champions League in. Dat is de ambitie.”

Na zijn veelbesproken vertrek bij Ajax, waar Overmars moest beschikken na grensoverschrijdend gedrag, wil hij nu “de bladzijde omdraaien”. “Het is jammer hoe het bij Ajax is afgelopen. Ik wil nu positief verder werken. Wat er bij Ajax is gebeurd, zal niet meer gebeuren.”

Overmars tekende een contract voor vier jaar op de Bosuil. “Als je een project aangaat, moet je dat voor een langere periode doen”, vertelde hij. “Het zal met ups en downs gaan - je kan geen wonderen verwachten. Als je tijd hebt, kan je iets moois opbouwen.”

Antwerp beschouwt de zaak-Overmars bij Ajax als een privékwestie en kijkt vooral naar de enorme staat van dienst van de gewezen Nederlandse international. Die is niet min: Overmars bracht Ajax terug naar de Europese top, noteerde sinds zijn komst in 2013 een positief transferresultaat van 350 miljoen euro en bereikte de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League.

Tot vorig jaar was Luciano D’Onofrio verantwoordelijk voor de transfers bij Antwerp. Sinds de Italo-Belg vorig jaar na interne strubbelingen vertrok bij de club, nam algemeen directeur Sven Jaecques zijn takenpakket over.

