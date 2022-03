Antwerp komt met de schrik vrij tegen tienkoppig Beerschot, dat geen strafschop krijgt en doelpunt afgekeurd ziet

Ook al begon de Great Old het best aan de wedstrijd. Biebauw moest alles uit de kast halen op een schot van Miyoshi en pakte een knal van Nainggolan.

Vrolijk werden ze daar niet van in Deurne Noord. Biebauw was nog eens alert op een kopbal van Miyoshi.

Balikwisha zette voor, Frey tikte binnen. Hoe die Zwitser dat doet, het is soms een raadsel. Hij zat helemaal niet in de wedstrijd. En plots is hij daar.

Een kwartier voor tijd moest Beerschot in overlevingsmodus. De Smet kwam te driest in aan de zijlijn en kreeg zijn tweede gele kaart.

Want zijn ploeg kwam een paar minuten later op voorsprong. Samatta legde af, Frey werkte beheerst af.

Tot woede van de Beerschot-fans. Zij koelden hun woede op de afsluiting van het bezoekersvak. Aan de uitslag veranderde dat niets meer. Antwerp won. De manier waarop is bijzaak in een stadsderby. Of het genoeg is om Priske aan boord te houden, zal de komende dagen moeten blijken. De “f*cking schande” maakte na negentig minuten wel plaats voor applaus en plezier. Zo gaat dat in het voetbal.