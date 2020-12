Antwerp knoopt weer aan met de zege bij Waasland-Beveren, maar verliest wel Refaelov met blessure

Na drie opeenvolgende competitienederlagen was het op de Freethiel van moeten voor Antwerp. Die boodschap hadden de troepen van Ivan Leko goed begrepen. Antwerp was van in het begin heer en meester. Toch was de eerste kans voor Waasland-Beveren. Frey stuitte van dichtbij op Butez. Nadien was het al Antwerp wat de klok sloeg. Refaelov opende na 25 minuten de score met een geweldige vrije trap. Drie minuten later konden de boeken al toe: Ampomah verzilverde een goed uitgespeelde aanval - die alweer begon bij Refaelov. Mbokani pakte vlak voor rust nog een vroeg kerstcadeautje van Schoonbaert uit. De Congolees onderschepte diens dramatische terugspeelbal, omspeelde Jackers en legde vanuit een scherpe hoek de rust- en eindstand vast.

Tussen de 0-2 en 0-3 door viel het enige slechte nieuws van de avond voor Antwerp te noteren: Lior Refaelov moest met klachten in de onderrug naar de kant. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de Israëliër is. In de tweede helft kwam de Great Old ook zonder Refaelov nooit meer in de problemen. Het behield eenvoudig de controle, Waasland-Beveren was nooit bij machte om ook maar iéts terug te doen. Mbokani miste in de toegevoegde tijd nog de grootste kans op een vierde treffer.