Antwerp is na nipte zege bij STVV klaar voor play-offs én bekerfinale: “Tegenstanders scoren erg moeilijk tegen ons”

Job done. Antwerp is het uitje naar Sint-Truiden zonder kleerscheuren doorgekomen. Gelegenheidsspits Michel-Ange Balikwisha scoorde het enige doelpunt van de partij, terwijl Mark van Bommel een paar sterkhouders rust kon gunnen. De blik kan richting bekerfinale.

KIJK. Samenvatting STVV-Antwerp

Vijf goeie minuten. Van minuut 46 tot 50. Meer had Antwerp niet nodig om STVV opzij te zetten. Eerst trof Arthur Vermeeren met een volley nog de paal, maar een minuut later schoof Michel-Ange Balikwisha de 0-1 tegen de netten. En daarna kon het blok er weer op. Een nieuwe clean sheet, nummer 19 al. STVV - waar naast coach Bernd Hollerbach ook een lange lijst aan spelers afscheid namen - trapte zelfs geen enkele keer tussen de palen.

“Mijn complimenten aan Jean (Butez, red.), het keepersteam en het hele elftal”, gooide Mark van Bommel een bloemetje naar zijn defensie. “Is dat eigenlijk nog geen record, die 19 clean sheets?” Nee, Mark. Het record in onze competitie staat op 21 stuks. “We hebben dus nog zes wedstrijden om het te breken”, grijnsde hij dan maar. “Tegenstanders scoren erg moeilijk tegen ons, dan hoef je vaak zelf ook maar één keer te scoren om te winnen. Natuurlijk willen we meer, dat hebben we al vaak genoeg laten zien. We maakten niet altijd de juiste keuzes, maar als je hier met 0-1 wint moet je gewoon uitermate tevreden zijn.”

Antwerp hield het op een zakelijke zege. Weinig extraatjes, amper een stap te veel. Van Bommel had de luxe om Ritchie De Laet en Vincent Janssen te laten rusten - die laatste zat zelfs niet in de wedstrijdselectie. Een risico. Antwerp voelde die afwezigheden wel. Zonder hun topschutter Janssen (16 goals dit seizoen) loopt het in de zone van de waarheid toch wat minder, zagen we eerder dit seizoen al een paar keer. Het ontbrak de Great Old ondanks genoeg aanvallende intenties aan efficiëntie. “Dat had met het kunstgras te maken. Het is jammer dat we daar rekening mee moeten houden, maar ons seizoen zit er na dit weekend nu eenmaal niet op. De bekerfinale en de play-offs komen eraan.” Ook Jelle Bataille zakte niet met volle goesting af naar Stayen: “Het is de minst leuke verplaatsing met dat kunstgras, maar met onze ploeg is het wel leuk voetballen. Ideaal is het echter niet, ik zal maandag ook wel wat meer pijn hebben dan anders.”

Iedereen bij Antwerp straalt hoe dan ook vertrouwen uit. Vermeeren deed het opnieuw prima op het middenveld, achterin stond het stabiel en voorin kreeg gelegenheidsspits Balikwisha met zijn doelpunt een mentale boost na een paar mindere weken. Een droomscenario. Laat die bekerfinale maar komen, zie je ze denken. Antwerp zit aan een indrukwekkende reeks van 33 op 42 vanaf half januari, sinds de nederlaag op Union verloor het alleen nog op Charleroi een keer. Veel beter kan je niet aan de aftrap van de bekerfinale verschijnen. “Het belangrijkste was dat we hier ongeschonden uit de strijd kwamen voor zondag. Iedereen leeft er naartoe, maar we moeten het aanpakken zoals we het al een heel seizoen doen. Geen ‘speciallekes’”, zei Bataille.

“Nederlanders willen altijd mooi voetballen, maar uiteindelijk draait het om winnen”, besloot Van Bommel zijn persconferentie. “Jullie mogen me nog zeven 1-0-zeges toewensen hoor.”

Omdat Antwerp zondagmiddag al in actie kwam, kon Van Bommel zich met een gerust gevoel in de zetel zetten voor de wedstrijden van Union en Racing Genk. Antwerp is klaar voor de play-offs. Eerst nog de beker.

