Antwerp-hooligans klimmen over hek om verboden materiaal binnen te smokkelen en clashen met politie

Het vroege aftrapuur van de derby (13u30) zorgde ervoor dat vele fans al even voor de middag opeengepakt stonden om de nieuwe tribune van Antwerp binnen te kunnen. Alleen zijn daar nog te weinig ingangen voorzien, zodat het er ook gisteren weer drummen was. Waarvan enkele fans - waarschijnlijk zonder ticket - profiteerden om over het hek te klimmen en pyrotechnisch materiaal binnen te krijgen. De politie vormde een cordon om de doorgang tot de sfeertribune te beletten. De hooligans probeerden zich toch een weg te banen en zetten een charge in.

“We hebben vier arrestaties gedaan voor aanvang van de wedstrijd”, zei Willem Migom van de Politie Antwerpen. “Er was een schermutseling ter hoogte van de ingang van Tribune. Daar probeerden enkele supporters over het hek te klimmen en enkele zaken mee naar binnen te smokkelen. Eén persoon is daarbij gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De persoon is ook gerechtelijk aangehouden wegens slagen aan een politieman. De drie andere personen werden bestuurlijk aangehouden.”

In het stadion probeerden supporters van Beerschot nog wel het hekwerk te slopen, maar voor de rest bleef het relatief rustig. Een confrontatie tussen de twee supportersgroepen werd vermeden, dankzij de massale aanwezigheid van de politie. In de heenmatch liep het nog grondig fout nadat een Beerschot-fan een vuurpijl in het Antwerp-vak gooide. De politie in burger trad vervolgens erg hard op richting de thuisfans die het veld waren opgelopen. Nadien werd door Beerschotfans zes klachten ingediend en voert de dienst Intern Toezicht een onderzoek.

Volledig scherm Brian Priske vandaag op de training van Antwerp. Tot nader order is hij nog steeds de coach van de Great Old. © Joel Hoylaerts / Photonews

Antwerp - Beerschot 2-1

Volledig scherm © rv