Antwerp herpakt zich na nederlaag tegen Kortrijk: Great Old klopt tienkoppig STVV met 2-0

Jupiler Pro LeagueAntwerp heeft de draad opnieuw opgepikt. Op de eerste competitienederlaag in Kortrijk volgde een thuiszege tegen Sint-Truiden. Erg glamoureus was het allemaal niet, maar de druk ligt nu toch weer mooi bij de concurrentie.

‘Het gaat er niet om hoe hard je valt, het gaat er om hoe snel je weer opstaat.’ Zou Mark van Bommel die spreuk van de Bond Zonder Naam hebben opgehangen in de kleedkamer? Feit is dat Antwerp na het eerste puntenverlies van afgelopen weekend best wel gretig aan de partij tegen Sint-Truiden begon.

Na acht minuten was ‘t al raak. Zei Pieter Gerkens vandaag in Het Laatste Nieuws: “Een doelpunt maken, is dit seizoen nog niet gelukt, maar dat gaat ongetwijfeld komen. Ik duik nog altijd af en toe op in de zone van de waarheid.” Wel, tegen STVV was het plots van dat. Na een slimme infiltratie opende Gerkens zijn rekening. Voor de bezoekers was het pas de tweede treffer die ze in deze competitie buitenshuis incasseerden.

Credits ook aan Toby Alderweireld, want wat voor een wereldpass leverde de Rode Duivel bij de openingsgoal af! In onze vaderlandse competitie zijn er geen twee verdedigers die zo’n gemeten lange bal in de voet hebben als Alderweireld. Halfweg de eerste helft toonde Mega Toby zich trouwens nog eens belangrijk, toen hij een potentieel gevaarlijke poging van Okazaki net op tijd onschadelijk wist te maken. Hadden we in de voorbije maanden al eens vermeld dat Alderweireld van goudwaarde is voor dit Antwerp?

Het dient verder wel gezegd dat de Great Old na die vinnige openingsfase (al dan niet bewust) gas terugnam. Veel grote kansen voetbalden de jongens van Van Bommel in het vervolg van de eerste helft alleszins niet meer bij mekaar. Om niet te zeggen: geen. We hebben dat patroon dit seizoen al eens vaker gezien bij Antwerp: vroeg scoren om dan in controlemodus te gaan. Doorgaans met goed gevolg, dat moeten we er ook bij zeggen.

De hoop van de neutrale voetballiefhebber dat Sint-Truiden er alsnog een match van zou maken, kreeg vlak voor de pauze een ferme knauw. Robert Bauer maakte een slaande beweging en mocht op aangeven van de VAR voortijdig gaan douchen. Ga er dan maar aan staan, tegen een solide blok als dat van Antwerp.

En toch: zo lang er slechts één goaltje verschil is, kan je nooit helemáál gerust zijn. Jurgen Ekkelenkamp besefte dat. De Nederlandse belofteninternational waagde na een korte corner zijn kans, maar zag zijn poging op de lat stranden. Iets voorbij het uur gooide Mark van Bommel dan oer-Antwerpenaren Radja Nainggolan en Ritchie De Laet in de strijd. Als je een ex-speler van Inter en AS Roma en een ex-speler van Manchester United zo lang op de bank kan houden, zegt dat wel iets over de weelde die je op papier hebt.

De inbreng van Nainggolan en De Laet veranderde verder niet zó veel aan het spelbeeld. Antwerp liet Sint-Truiden achter de bal lopen, zonder dat men in de zone van de waarheid plots bijzonder bedrijvig werd. Radja haalde wel eens uit met een knap ‘karateschot’, maar bezoekend doelman Schmidt stond in de weg. Invaller Scott maakte er in de slotfase nog 2-0 van.

Laat ons het dan maar weer op houden dat Antwerp een volwassen zege boekte. Dat het eens te meer niet zo bijzonder spectaculair was, zal Mark van Bommel worst wezen. MvB kan dit weekend ontspannen in zijn zetel de wedstrijden van de dichtste achtervolgers volgen. Club Brugge en Racing Genk: u bent weer aan zet. Nu nog hopen dat de blessure van Yusuf - andermaal ijzersterk vandaag - meevalt. Hij werd met de draagberrie afgevoerd.

