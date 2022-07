Antwerp heeft de handen vol met stug Zulte Waregem, maar boekt dankzij Balikwisha als enige topploeg 6 op 6

Jupiler Pro LeagueVan alle G5-ploegen is Antwerp de enige die nog foutloos is. De Great Old kreeg het op speeldag twee niet cadeau van Zulte Waregem, maar won uiteindelijk wel verdiend. Opvallend: Antwerp incasseerde in vier officiële wedstrijden nog geen enkele tegengoal.

De inzet voor de match was duidelijk: de winnaar kon naast OH Leuven aan de leiding komen. We zijn weliswaar amper twee matchen ver, maar toch. Zulte Waregem leek alleszins inspiratie te putten uit dat gegeven, want de bezoekers begonnen goed en complexloos. Al na vijf minuten kwam het team van Mbaye Leye heel dicht bij een doelpunt. Jelle Vossen kopte van dichtbij op de lat. Op het kwartier was er ook nog een vrije schietkans voor Mamadou Sangaré. De jonge Malinees mikte van iets buiten de zestien naast. Daar had hij koelbloediger moeten blijven.

Antwerp leek er wat te moeten in komen na de Europese verplaatsing van donderdag naar Kosovo, FC Drita had het stamnummer 1 dan ook tot het uiterste gedreven. Trainer Mark van Bommel voerde in vergelijking met Drita overigens vier wissels door in zijn basiselftal. Gaandeweg voetbalde de thuisploeg toch ook enkele mogelijkheden bij mekaar. Balikwisha, Miyoshi en Gerkens waagden een paar keer hun kans. Nainggolan probeerde het eveneens, maar zijn vrije trap zeilde een meter naast. Op slag van rust ging Butez aan de overkant goed plat op een schot van Sangaré. Een al bij al vrij open eerste helft leverde dus geen doelpunten op.

Volledig scherm Antwerp-coach Mark van Bommel. © Photo News

Bij het begin van de tweede periode was er meteen animo, toen Balikwisha de bal maar in een lege goal had te duwen, maar Waregems keeper Bossut alsnog liet terugkeren. Gelukkig voor Balikwisha bleek aangever Frey vlak voordien buitenspel te staan, want anders was het een héél pijnlijke misser geweest. De Comedy Capers fase bracht wel iets teweeg bij Antwerp. Rood-wit begon dwingender te voetballen. Vines bediende Frey in de gevarenzone, maar de Zwitser miste zijn controle en bijgevolg zijn schot. Ondertussen trok Mbaye Leye aan de zijlijn eerst een kostuumvest en dan een regenjasje aan. Voelde hij de bui hangen?

In minuut 68 was het dan zo ver. Na een gestroomlijnde Antwerpse aanval bereikte Vines Balikwisha en deze keer deed de belofteninternational het wel goed: 1-0. Toen Miroshi een kwartier voor tijd tegen zijn tweede gele kaart aanliep, had Antwerp zijn schaapjes helemaal op het droge. Toby Alderweireld en co gaven achteraan geen krimp meer. Zo mag Antwerp spreken van een perfecte start.

