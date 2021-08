Antwerp geeft 2-0-voorsprong na rust uit handen en moet vrede nemen met een puntje tegen OH Leuven

Op 13 augustus moest Antwerps topschutter Michael Frey - auteur van die waanzinnige vijfklapper tegen Standard op speeldag 3 - vervroegd naar de kant tegen Charleroi. Twee dagen later volgt de keiharde diagnose: een breukje in de linkerknie. Vermoedelijke inactiviteit: twee tot drie maanden.

De Zwitser zelf lachte die prognose naar verluidt meteen weg. ‘Never six weeks’, ‘Ik ben nooit zes weken out’, liet hij optekenen. En kijk, Frey kreeg gelijk. In plaats van twee tot drie maanden was de spits... amper twee weken out. Was de oorspronkelijke diagnose fout of verrichten de Antwerpse dokters en kinesisten mirakels?

Volledig scherm Michael Frey. © Photo News

Feit is dat Antwerp tegen OH Leuven weer over haar Gouden Stier kon beschikken, nadat hij door het uitstel van de wedstrijd tegen Genk vorige week niet eens een competitiematch miste. Coach Brian Priske zette hem meteen aan de aftrap, en gaf ook Fischer, Yusuf, Gerkens en Vines een basisplaats. De zware Europese avond van donderdag zat bij sommigen ongetwijfeld nog in de benen. Met Buta, Verstraete, Eggestein, Balikwisha en Benson als invaller was de rood-witte bank behoorlijk gestoffeerd. Bij OHL debuteerde Alexis De Sart tegen de club die hem verhuurt, voorin kreeg Rezaei zijn eerste basisplaats.

De Iraniër bedankte bijna instant voor het vertrouwen, maar zijn schot - na 35 seconden al, de fanfare en vendelzwaaiers stonden bij wijze van spreken nog op het veld - zoefde over. Het Bengaals vuur achter zijn doel smeulde nog na, toen Butez opnieuw oog in oog stond met Rezaei. Opnieuw mikte de spits te hoog. Om Henry te doen vergeten zal hij toch uit een ander vaatje moeten tappen.

Een loom Antwerp - donderdagavond feestje gebouwd, iemand? - onderging het spel in die aanvangsfase, maar kwam even voorbij het halfuur toch op voorsprong, toen Mathieu Maertens zijn eigen doelman versloeg. Het laatste woord in die eerste helft was echter voor... Michael Frey. Toen De Norre in de eigen zestien de bal met de hand beroerde mocht Frey er vanop elf meter 2-0 van maken. De zevende treffer al dit seizoen van de bonkige spits.

Volledig scherm Frey, Fischer en Yusuf vieren de 2-0. © BELGA

Antwerp haar schaapjes op het droge? Nou. Daar dacht Xavier Mercier - simpelweg outstanding - anders over. Met een vrijschop (55', binnengekopt door Özkacar) en een messcherpe dieptepass (76', via de paal binnengeduwd door Shengelia) stonden een kwartier voor tijd de bordjes plots gelijk. Dewaest kreeg in het slot nog rood, zowel Antwerp als OH Leuven waren nog dicht bij de winnende treffer, maar aan de 2-2 veranderde niets meer. Onverhoopt punt voor de Leuvenaars, onnodig puntenverlies voor de Great Old. Dat kan en mag met 5 op 15 als titelpretendent niet tevreden zijn over de seizoensstart.

Volledig scherm OH Leuven viert de gelijkmaker. © BELGA

Volledig scherm Cenk Özkacar juicht na de aansluitingstreffer. © BELGA

Volledig scherm Radja Nainggolan en Sébastien Dewaest staan neus aan neus. © BELGA

