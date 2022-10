“Antwerp-fans waren me tijdens de opwarming al aan het uitschelden”: Didier Lamkel Zé reageert en dient klacht in na racistische beledigingen

Jupiler LeagueHet laatste is nog niet gezegd over de zaak-Lamkel Zé. Het enfant terrible deelde na afloop van de wedstrijd KV Kortrijk-Antwerp een greep uit de vele racistische reacties op zijn Instagrampagina. Dat, en zijn scheldtirade richting Antwerp, krijgen wellicht nog een staartje. “Donderdag dien ik klacht in”, aldus Lamkel Zé in een reactie aan onze redactie.

Didier Lamkel Zé werd zondagavond door de Antwerp-fans de hele wedstrijd op de korrel genomen en het spel zat helemaal op de wagen, toen de Kameroener een assist vierde alsof hij zelf had gescoord. Hij pakte uit met een buikschuiver voor het uitvak, wat hem op een bierdouche kwam te staan. Daarop pakte hij een bekertje, om dat bij z’n gekende viering te betrekken. De meegereisde supporters waren razend. “Ik vond mijn viering niet overdreven”, vertelt Lamkel Zé aan 'VTM NIEUWS’. “Tijdens de opwarming waren de Antwerp-fans me al aan het beledigen, ‘fils de pute’ en zo. Ik hield mijn mond, maar ging wel naar de scheidsrechter. Ik zei hem: ‘Ik hoop dat je hoort hoe ze mij beledigen. Als ik scoor of een assist geef, attention. Dan blijf ik niet stil.’”

Het kat-en-muisspel bleef ook de minuten erna duren, waarop ref Van Driessche besloot Lamkel Zé een gele kaart te geven en te laten omroepen dat de fans geen voorwerpen op het veld mochten gooien en zich niet racistisch uit te laten.

Maar na de match werd hij door talrijke supporters toch racistisch bejegend via Instagram. “F*cking wanker, kom naar Antwerp en we zullen zien”, klinkt het in een post, die vergezeld wordt met een mes en een bloeddruppel. “Hoerenzoon” en “Afrikaanse banaan” staat er nog verderop, waarna Lamkel Zé ook aankondigt dat het welletjes is geweest. “We gaan het hierbij houden, want ik kan zo blijven doorgaan”, besluit hij.

“Ik kreeg een honderdtal berichten”, vertelt Lamkel Zé erover. “Het raakt mij niet echt. Mij gaan ze niet destabiliseren met zo’n opmerkingen, maar ik vind het wel jammer dat het nog gebeurt in de voetbalwereld van vandaag. Het zou niet mogen in een stadion. Geef kritiek zoveel je wil, maar geen racisme.” Lamkel Zé zal klacht indienen tegen de personen die hem racistisch bejegenden. “De club heeft me dat gevraagd, het is niet enkel mijn beslissing. Mij stoort het niet, ik zet zoiets meteen van me af. Donderdag ga ik naar het politiekantoor van Kortrijk.”

Ook Faïz Selemani kreeg talloze verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Volgens Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk, is dit “ontoelaatbaar”. “Lamkel Zé en Selemani dienen dan ook een klacht in tegen de personen die hen racistisch bejegend hebben. Dit hoort niet thuis in onze samenleving.”

Reactie Pro League

Ook de Pro League keurt dit gedrag af. “De rivaliteit tussen clubs kan ook op een respectvolle manier geuit worden”, aldus Lorin Parys, CEO van de Pro League. “Beledigingen horen niet thuis in een voetbalstadion - waar kinderen aanwezig zijn. En racisme, ook al was het niet in het stadion, is gewoon ontoelaatbaar. Sociale media vallen wel niet onder de voetbalwet. Je kunt van clubs uiteraard niet verwachten dat ze alle uitlatingen op sociale media gaan monitoren en dan gaan onderzoeken of iemand ook fan is van de club. We investeren ondertussen wel in overleg met de grote sociale mediaplatformen zoals Twitter en Facebook over hoe om te gaan met verbaal geweld.”

Lamkel Zé liet zich na de wedstrijd eveneens niet van zijn mooiste kant zien. Hij ging live op Instagram vanuit de kleedkamer. “Jammer voor jullie Antwerp, f*ck you”, klonk het. Het Bondsparket bekijkt de zaak. Een verwittiging is een optie, maar ook een geldboete of zelfs een schorsing zijn mogelijk. “Die video op Instagram was niet nodig. We zullen met Lamkel Zé spreken en wachten de beslissing van het Bondsparket af”, weet Leterme. “Maar de twee zaken zijn totaal verschillend.”

