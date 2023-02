Antwerp breekt het contract van goudhaantje Arthur Vermeeren open: “Zijn vista en balbehandeling zijn indrukwekkend”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een achttiende verjaardag, da’s een mijlpaal in een mensenleven. Arthur Vermeeren mag zichzelf sinds gisteren meerderjarig noemen. De ‘voetbalvolwassenheid’ heeft Vermeeren al een maand of drie geleden bereikt. Sinds hij op 10 november zijn debuut maakte als basisspeler, is Vermeeren niet meer uit Antwerps ploeg weg te denken. Ter vergelijking: gereputeerde Rode Duivels als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld waren de 18 allemaal al gepasseerd toen ze bij hun club vaste waarde werden.

Quote Zijn vista en balbehande­ling zijn indrukwek­kend. Bovendien staat hij zijn mannetje in de duels en doet hij geen domme dingen of maakt hij geen onnodige fouten. Marc Degryse

“Vermeerens start ziet er alleszins veelbelovend uit”, stipt Marc Degryse aan. “De vele lofbetuigingen zijn terecht. Zijn vista en balbehandeling zijn indrukwekkend. Bovendien staat hij zijn mannetje in de duels, terwijl hij niet veel groter is dan ik. Blijkbaar is Vermeeren naast het veld ook een nuchtere en verstandige jongen. Dat zie je in zijn spel. Vermeeren doet geen domme dingen of maakt geen onnodige fouten. Waar zijn limieten exact liggen, is moeilijk te voorspellen. Maar sowieso lijkt die jongen vertrokken voor tien à vijftien jaar aan de Belgische top.”

Volledig scherm © Photo News

Guardiola

Ook voormalig Antwerp-icoon Marc Van Der Linden is onder de indruk van Vermeeren. “Ik zie Antwerp elke week voetballen en Vermeeren is een plezier om naar te kijken”, zegt hij. “In het stadion valt zijn klasse nog meer op dan op tv, want daar zie je maar de helft van wat hij doet. Dat overzicht, die inspeelpass: ik denk dat Vermeeren het héél ver kan schoppen. Zijn loopvermogen is ook indrukwekkend. Zelf kwam ik ook als piepjong gastje in de eerste ploeg, maar in het begin kreeg ik na een uur altijd krampen. Vermeeren blijft maar gaan.”

Van Der Linden is ervan overtuigd dat Vermeeren op termijn in elke topcompetitie zijn plan zal kunnen trekken. “Net omdat hij zo veelzijdig is. Al denk ik dat het voetbal dat Pep Guardiola wil brengen Vermeeren het allerbeste moet liggen. Ik zou hem graag eens bezig zien aan de zijde van Kevin De Bruyne. Volgens mij zouden die twee mekaar perfect verstaan. Misschien gebeurt het binnenkort al bij de nationale ploeg. Van mij mag Vermeeren morgen al opgeroepen worden. Hij zou niet misstaan bij de Rode Duivels. Trouwens: had Zeno Debast dan al zoveel meer laten zien toen hij werd opgeroepen voor het WK?”

Volledig scherm © BELGA

Marc Degryse houdt er eveneens rekening mee dat Vermeeren op relatief korte termijn weleens zou kunnen worden geselecteerd door de nieuwe bondscoach. “Het volgende grote toernooi is het EK in 2024. Ik durf niet uitsluiten dat Vermeeren er dan bij zal zijn”, pikt Degryse in. “Net als de één jaar oudere Roméo Lavia is Vermeeren een middenvelder om in de toekomst in de gaten te houden voor de nationale ploeg. Natuurlijk moeten we zien hoe hij reageert als het eens wat minder zou lopen, maar het potentieel is er zeker. Dat hij uit de voeten kan op de 6 en op de 8 is op die jonge leeftijd alleen maar een voordeel.”

Quote De komende jaren zit hij nog goed bij Antwerp. En de dag dat hij vertrekt, zou hij de club minstens 20 miljoen moeten opleveren. Marc Van Der Linden

Intussen maakte Antwerp ook werk van een contractverlenging voor Vermeeren. Zolang de middenvelder minderjarig was, kon hij wettelijk gezien niet voor langer dan drie jaar tekenen. Eens de 18 voorbij kon een langere overeenkomst wel. “Vermeerens toekomst ligt in het buitenland, maar minstens tot de zomer van 2024 kan hij best blijven waar hij zit”, adviseert Marc Degryse. “Laat hem eerst maar wat extra ervaring opdoen in Belgische topmatchen en in Europa.” “De komende jaren zit hij nog goed bij Antwerp”, beaamt Marc Van Der Linden. “De dag dat hij vertrekt, zou hij de club minstens 20 miljoen moeten opleveren.”

KIJK. Herbeleef de hoogtepunten van Antwerp-Club Brugge