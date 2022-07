Antwerp begint met een driepunter: Frey loodst Great Old voorbij KV Mechelen

Jupiler Pro LeagueEen volwassen zege, zo kan je de 0-2 winst van Antwerp op het veld van KV Mechelen nog het best omschrijven. Michael Frey werd in ere hersteld en besliste de partij met twee goals. Van Bommel en co kunnen donderdag met een wat geruster gemoed op Europese uitstap naar Kosovo.

Het eerste kwart van de wedstrijd laat zich in drie deelzinnen samenvatten: het was te warm om veel tempo te maken, beide ploegen troffen één keer het doelhout (Ngoy en Nainggolan) en ref Erik Lambrechts ergerde zowat iedereen in het stadion. Dat komt er natuurlijk van als je meer bezig bent met randzaken dan met je kerntaak. Iemand mag ons bijvoorbeeld eens komen uitleggen hoe het kan dat Ngoy geen kaart kreeg voor een tackle op de enkels van Pacho. Soit, voor de refs is het ook nog vroeg op het seizoen.

De drankpauze bracht wat beterschap, want voor de rust vielen er toch nog twee goals. De eerste kwam er na een gemeten lange pass van Antwerps kapitein Toby Alderweireld. Michael Frey – die diep in de spits de voorkeur had gekregen op Vincent Janssen – deed de rest. Frey haalde de bal heerlijk uit de lucht, kapte vervolgens een mannetje uit en trapte dan lekker binnen. Fraai.

Niet veel later verdubbelde de Zwitser de score van op de stip. Erik Lambrechts had de bezoekers een penalty gegeven na contact tussen Wouters en De Laet (of was het omdat Storm en Gerkens in mekaar waren gehaakt?). Hoe dan ook, 0-2 was de stand halfweg, ook omdat Julien Ngoy een mooie ren niet kon omzetten in de aansluitingstreffer.

De Mechelse huisdeejay probeerde tijdens de pauze de moed er in te houden: ‘Don’t worry about a thing, cause every little thing is gonna be all right’, klonk uit de stadionboxen. Vorig seizoen zette Malinwa op de openingsspeeldag een 0-2 achterstand tegen Antwerp om in 3-2 winst. Zo ver kwam het deze keer niet. Met Butez, De Laet, Alderweireld, Yusuf, Nainggolan en Frey heeft de Great Old een handvol mannen die een resultaat over de streep kunnen trekken. Drie van die zes waren er vorig seizoen op speeldag 1 nog niet bij: een wezenlijk verschil.

De bezoekers gunden de thuisploeg de bal en die deed daar weinig mee. Butez moest eens plat gaan op een vrije trap van Hairemans, maar dat was het dan eigenlijk ook. Iets voorbij het uur kreeg Frey zijn verdiende applausvervanging. Collega-tank Janssens was de logische vervanger. Voorts probeerde Antwerp zo weinig mogelijk energie te verspillen met het oog op de Europese return van volgende week tegen Drita. Met Almeida bracht Van Bommel in de slotfase een extra centrale verdediger om de boel helemaal te betonneren. Dat lukte. Echt glansrijk was Antwerps prestatie niet, secuur en efficiënt was het zeker wel. Meer moet dat in de beginfase van de competitie misschien ook niet zijn.

