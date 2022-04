Anderlecht zorgt voor doelpuntenfestijn tegen Charleroi en ligt in pole voor laatste ticket PO1

Jupiler Pro LeagueOpnieuw in de top vier. Anderlecht rekende vanavond eenvoudig af met Charleroi: 4-0. Paars-wit profiteert zo optimaal van de uitschuiver van AA Gent, eerder vandaag. Anderlecht heeft zijn lot op de laatste speeldag in eigen handen.

De hemel klaarde rond 17u45 weer op boven Brussel. AA Gent was net op 2-2 blijven steken bij Cercle Brugge, Anderlecht had zijn lot voor de Champions’ play-offs plots weer in eigen handen. En dat hadden de jongens van Kompany, met Olsson in plaats van de geblesseerde Ashimeru, begrepen.

Anderlecht greep Charleroi van bij de eerste minuut bij de keel en zette dat overwicht ook om in kansen. Vooral Refaelov en Kouamé waren er een paar keer dichtbij, maar lieten na om te scoren. Dat gebeurde na twintig minuten toch, weliswaar dankzij een blunder van Charleroi-doelman Koffi. Die schatte een verloren voorzet van Refaelov helemaal verkeerd in, waardoor Kouamé plots voor een leeg doel leek te kunnen scoren. De Ivoriaan én Verschaeren lieten dat eerst nog na, maar Kouamé ramde hem er na een knap tikje van Verschaeren alsnog in.

Volledig scherm © Photo News

Anderlecht ging snel op zoek naar de 2-0 en dwong daar ook de kansen voor af. Verschaeren trapte met links van dichtbij over, Koffi herpakte zich met een prima save op de volley van Zirkzee. Alles onder controle voor paars-wit, dat tussendoor wel Verschaeren verloor met een blessure.

Na de pauze had Anderlecht een tiental minuten last met Charleroi, dat hernieuwde moed had gevonden in de kleedkamer. De Brusselaars ontsnapten ook toen Olsson een ‘donkergele’ kaart kreeg nadat hij met gestrekt been doorging op Ilaimaharitra. Maar op het uur nam Zirkzee alle twijfels weg. De Nederlander rondde een counter uit het boekje - en assist van Kouamé - netjes af. Anderlecht op rozen.

Volledig scherm Zirkzee met de bevrijdende 2-0. © BELGA

Na de 2-0 liet paars-wit de grip niet meer los. Murillo knalde in het zijnet, Ait El Hadj testte de vuisten van Koffi en Amuzu krulde voorlangs. Amuzu en Murillo zetten in de slotfase uiteindelijk toch de kroon op het werk. Amuzu verlengde een gemeten voorzet van Gomez in doel, Murillo was goed gevolgd op een rebound. 4-0.

Feest in het Lotto Park. De Mexican wave rolde over de tribunes. Vier goals, drie punten en vooral... opnieuw een plek in play-off 1. Anderlecht heeft zijn lot op de laatste speeldag in eigen handen. Bij winst in Kortrijk is het altijd zeker van de top vier.

Volledig scherm Ook Michael Murillo pikte nog een doelpunt mee. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.