Anderlecht zet met twee goals in vier minuten scheve situatie recht in Genk en is nu alleen vierde

Jupiler Pro LeagueAnderlecht heeft in Genk een gouden zaak gedaan in de strijd om play-off 1. Paars-wit zette er via Amuzu en El Hadj een scheve situatie recht, waardoor het nu met 41 punten alleen vierde is in de stand. Genk is derde met twee punten meer.