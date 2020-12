Anderlecht viert zege intens in kleedkamer, Kompany: “Bedankt én sorry” - Van den Brom: “Zet me niet af als Calimero”

Jupiler Pro LeagueMeer dan goeie punten voor Anderlecht, gisteravond tegen RC Genk. Dat vond ook Vincent Kompany. Hij sprak in een euforische kleedkamer niet mis te verstane woorden (zie video onderaan). En op de perconferentie hielp hij graag een misverstand uit de wereld, rond het beeld dat na de match in Beerschot “onterecht” op zijn team plakt. John van den Brom van zijn kant gaf ootmoedig toe dat zijn ploeg niets verdiende, maar had zich duidelijk een hele match lang geërgerd aan ref Verboomen en VAR Lambrechts.

Kompany, in de kleedkamer: “Stilte in de tent graag! Jongens, ik ga twee dingen zeggen. Bedankt en sorry. Bedankt, voor deze match. Niet uit mijn persoonlijke naam of die van de coaches - wij zijn met jullie. Maar uit naam van de fans. Jullie hebben hen een reden gegeven om te geloven in jullie. En sorry, omdat ik jullie nu alleen nog wat harder ga doen afzien.”

De T1 van Anderlecht was op de persbabbel nadien eens te meer lovend over de intensiteit die Anderlecht aan de dag legde. “Dat ging nu, tegen nota bene een sterke tegenstander, ook gepaard met kansen. We spelen zeker niet de perfecte match, maar ons niveau van intensiteit was perfect. Daar wil ik trouwens op wijzen: wij tonen nooit een gebrek aan inzet. Wel geregeld aan onderscheidend vermogen om het verschil te maken. Dat is een stap die we nog moeten zetten en daar werken we aan. Maar over inzet heb ik niet te klagen. Want na de match tegen Beerschot leek dat wel het geval. Daar hebben we een totaal ander gezicht getoond dat niet aanvaardbaar was. Daarom ook dat er na die match harde woorden zijn gevallen.”

Van den Brom: “Arbitrage was er niet klaar voor”

Van den Brom zag hoe Anderlecht zijn ploeg prima vastzette. “Zowel hun voorwaartse als achterwaartse druk was ‘hartstikke’ goed”, aldus de Genk-trainer. “De voorbije weken hebben we de fans verwend met mooi voetbal, maar vandaag kwam dat er nooit uit. Zij waren de betere ploeg, dat kost me geen moeite om te bekennen. Wel ben ik niet te spreken over de scheidsrechter: we hadden twee penalty’s kunnen krijgen, terwijl het bij hun penalty nog maar de vraag is of er contact was. Zet me nu niet af als Calimero, maar je moet wel de dingen blijven benoemen zoals ze zijn. Zelfs op dit podium, mét de VAR, kan het blijkbaar nog steeds... Het klopt dat wij nog veel werk hebben, maar dat hebben zij ook. De arbitrage moet klaar zijn voor zo’n matchen en dat was ze niet.”

