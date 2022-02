Anderlecht verliest punten tegen OHL, Kompany krijgt rood, maar alles is relatief

Wat er op het veld van OH Leuven-Anderlecht gebeurde, was bijzonder vermakelijk. De ijzingwekkende twintig minuten durende reanimatie van een supporter plaatste dat allemaal in perspectief. Hulde aan de snelle reactie van de mensen van het Rode Kruis, en de dokters van beide teams die meteen te hulp schoten.

Anderlecht nam over. De Bast - stérke wedstrijd van de jonge verdediger - maakte drie keer de Grote Oversteek en zaaide zo paniek in de OHL-defenise. Refaelov en Zirkzee misten in de scrimmage. Verschaeren scoorde wel, maar stond buitenspel. Anderlecht mocht bijna twee minuten tegen beter weten in vieren. Het moet zijn dat de VAR zijn geodriehoek of lenzen weer vergeten was, want veel duidelijker kan offside niet zijn.