Anderlecht trekt met tien man bibberend zege over de streep: Nmecha alweer de held met twee goals

Jupiler Pro League Tweeklap­per Ugbo bezorgt Cercle drie punten op het veld van Waas­land-Beveren

21 november Het wordt steeds moeilijker voor Waasland-Beveren onderin de klassering. Ook tegen een superefficiënt Cercle Brugge (twee goals van Ugbo uit evenveel kansen) konden de Waaslanders hun remonte niet inzetten. In vorige jaargangen had een 5 op 33 altijd tot problemen of een ontslag van de coach geleid, maar voorlopig laten het management en de nieuwe geldschieters Nicky Hayen rustig verder werken. Alhoewel, rustig? Dinsdag komt KV Oostende naar Freethiel en is het nog meer “van moeten”...