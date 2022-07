Anderlecht start met eenvoudige driepunter tegen Oostende, invaller Fábio Silva opent meteen zijn rekening

Felice Mazzu gaf voor zijn eerste officiële wedstrijd als coach van Anderlecht zoals verwacht de voorkeur aan de elf die een week geleden overtuigend de galamatch wonnen tegen Olympique Lyon. Mét Sebastiano Esposito dus in de basis, ten nadele van Benito Raman. Ook Adrien Trebel stond zoals verwacht in de basis, de laatste nieuwkomer Fábio Silva begon eveneens op de bank. Opvallend trouwens hoe luid de thuisaanhang de naam van Trebel scandeerde bij aanvang, het zou niet de laatste keer zijn. Anderlecht kende een moeizame openingsfase. Verschaeren en Refaelov knutselden de beste kans in mekaar, maar de ex-Gouden Schoen probeerde iets tussen een voorzet en een schot. Anderlecht had nadien moeite om het tempo op te trekken, niet onlogisch in die hitte. Francis Amuzu was de enige die echt voor diepgang kon zorgen, maar ook bij hem stropte het in de beslissende fase. Het KV Oostende van Vanderhaeghe deed voetballend aardig mee, zij het zonder noemenswaardig doelgevaar te creëren.

Anderlecht forceerde de voorsprong in het slot van de eerste helft. Adrien Trebel deed meer dan het halve werk met twee geniale baltoetsen. Hij veinsde een knal met links, zette zo Rocha in de wind en speelde dan met rechts Ashimeru vrij. De Ghanees krulde de bal rustig in de verste hoek met rechts.

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht behield het overwicht na rust, al kwam KVO wel eens gevaarlijk dreigen via Théo Ndicka. Hij knalde hard in het zijnet. Met die krappe voorsprong bleef het een linke boel voor paars-wit. Esposito kreeg nog een kopkans, maar knikte naast. Benito Raman was iets voorbij het uur de eerste invaller bij de thuisploeg, hij kwam voor de leeg gespeelde Refaelov. In een zenuwachtige slotfase had Anderlecht hoe langer hoe meer problemen om de bal in de ploeg te houden. Olsson kwam voor Ashirmeru die met krampen naar de kant moest. Mazzu liet ook Fábio Silva invallen, de Portugees schotelde haast meteen Raman het doelpunt van de zekerheid voor, hij miste voor open doel. Nog geen minuut later miste Silva zelf een niet te missen kans, deze keer op aangeven van Ishaq. Uitstel is geen afstel. Olsson stuurde Silva de diepte in en de huurling van Wolverhampton knalde hard overhoeks binnen. Anderlecht kon zo voor het eerst sinds 2018 nog eens kunnen winnen op de openingsspeeldag van de competitie. Lekkere binnenkomer voor Felice Mazzu, al zal ook hij beseffen dat er nog ruimte voor progressie is.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

