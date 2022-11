Anderlecht niet te spreken over supportersclub die salvo aan vuurpijlen ontstak: “We zijn heel ontgoocheld”

KIJK. Anderlecht is niet te spreken over actie supportersclub ‘South Leaders’

De club maakte achteraf duidelijk dat het de acties van de fans veroordeelt. “We hadden duidelijke afspraken met de supportersclub. Die afspraken zijn eenzijdig geschonden. We zijn daar zeer ontgoocheld over. Het is iets wat we de laatste tijd bij veel clubs zien verschijnen, en dat is absoluut te betreuren. De club zal er actie tegen ondernemen, en morgen mee aan tafel gaan met de Pro League om dit soort taferelen zo snel mogelijk uit het voetbal te verbannen. Het is jammer, omdat er goeie afspraken waren gemaakt. Dit soort acties heeft geen plaats in een stadion.”