Anderlecht neemt in tweede helft vlot afstand van Oostende en zet nieuwe stap richting play-off 1

Een ticket voor de bekerfinale op zak steken betekent op Anderlecht niet dat je een paar dagen later wegkomt met een slappe partij. De kritische stemmen in het Lotto Park lieten zich horen na een zeer matige eerste helft van Anderlecht tegen KV Oostende. Mét resultaat, Anderlecht legde er drie in het mandje na rust en ontvangt komende zondag vol vertrouwen Royal Antwerp FC.

Anderlecht startte véél scherper aan de tweede helft en klom meteen op voorsprong. Lior Refaelov schoof de 1-0 simpel in het hoekje. De twee kushandjes richting Gal moeten haar deugd gedaan hebben op de tribune, koud dat het was! Verschaeren en Raman klaarden de klus helemaal in de slotfase.

Met de wetenschap dat zowel Union, Club Brugge als Antwerp hun match gewonnen hadden, kon Anderlecht zich geen puntenverlies veroorloven. Zeker niet met de hete adem van de Buffalo’s in de nek. Maar dat werkte niet bepaald inspirerend. Miste paars-wit de peptalk van Kompany voor de match? Hij was er door zijn rode kaart vorige week op OHL niet bij tegen Oostende. Waar hij dan wel zat bleef een goed bewaard geheim. Alleszins ergens op een plek ver uit het bereik van de lenzen van onze fotografen. José Mourinho verstopte zich ooit eens in een wasmand om ongezien de kleedkamer van Chelsea binnengereden te worden. We zien het Kompany niet meteen doen. Assistent Willem Weijs was zijn alter ego. Die zag dat Anderlecht de bal had, maar te weinig diepgang en tempoversnellingen in het spel stak om een stevig georganiseerd Oostende in de problemen te brengen.