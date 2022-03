Anderlecht mist de kansen, Gent straft het genadeloos af: Buffalo’s springen over paars-wit en doen gouden zaak in race om play-off 1

De sfeer van de grote dagen in de Ghelamco Arena: een vol huis, vuurwerk voor de aftrap en twee ploegen die op papier het beste voetbal van het land kunnen brengen.

Vincent Kompany bracht de verwachtte elf aan de aftrap. Bij Gent ontbrak de zieke De Sart, maar Hein Vanhaezebrouck maakte van de nood een deugd: hij bracht Hjulsager in de ploeg achter de spitsen en posteerde Odjidja een rij lager - waar hij het liefst speelt. Dat liet hij ook zien, want de betere combinaties van de Buffalo’s verliepen via de aanvoerder.

Vroeg in de match was het trouwens Odjidja die Van Crombrugge tot een goeie save dwong, maar veel meer Gents gevaar kwam er niet voor de rust. Integendeel: het was Roef die aan de bak moest op pogingen van Refaelov en Zirkzee.

Maar dat was het ook wat de eerste helft betrof. Voor Anderlecht hoefde het niet zolang het 0-0 stond. Gent had het meeste balbezit, maar het vond geen openingen. Tegen een ploeg die veel volk centraal uitspeelde, maakten de Buffalo’s te weinig gebruik van hun flanken. Of beter: de flankwissels kwamen er niet snel genoeg. Zo keek een volle Ghelamco Arena naar een wedstrijd die flink op slot zat.

Volledig scherm © BELGA

Na de rust nam Anderlecht iets meer initiatief, zonder meteen iets te creëren. Maar daar kwam gaandeweg wel verandering in. Hoedt kreeg wel een goeie kopkans, maar de Nederlander besloot te zwak en binnen het bereik van Roef. Refaelov kon aanleggen van buiten de rechthoek, maar hij mikte de bal over het Gentse doel. Roef moest wél vol aan de bak op een uithaal van Gomes.

Gent van zijn kant dwong lange tijd niets af. Deze keer ging het niet om een gebrek aan efficiënte, er kwamen gewoon geen kansen. Telkens weer liep het fout bij de laatste pas. Naarmate de wedstrijd vorderde, werd Anderlecht zonder meer de betere ploeg.

Maar tien minuten voor tijd sloeg AA Gent toe. Kums lanceerde buitenkant voet Tissoudali, die de bal in één tijd tegen de touwen prikte. Een hele wedstrijd lang hadden we de Amsterdammer bijna niet gezien, maar in één geweldig moment bracht hij Gent in de Champions Play-offs. De vijftiende seizoenstreffer van Tissoudali bracht AA Gent voor de eerste keer dit seizoen in de top vier.

Volledig scherm © Photo News

Tissoudali: “Wat een bevrijding”

Matchwinnaar Tissoudali: “Het was een heel zware wedstrijd. Anderlecht verdedigde heel sterk en pakte uit met een goeie pressing, waardoor zij controle kregen en wij het moeilijk. We wisten dat we moesten wachten op dat ene moment. Om het dan af te maken.” Met de signatuur van TT eronder. “Het was ook wel irritant om te wachten op die ene kans. Enerzijds wil je als spits meer ballen krijgen, anderzijds moet je gewoon wachten en er staan op het juiste moment. Dat is gebeurd... Ik heb zowaar ook gescoord met mijn linker. Het been waar ik een blessure heb. Het doet pijn om te schieten, maar kijk. Wat een bevrijding. We zijn de laatste weken goed bezig. Dit is de beloning. Er zijn natuurlijk nog twee wedstrijden, maar we hebben nu wat meer rust want we moeten niet meer Europees spelen.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Verschaeren: “Niet de eerste keer”

Yari Verschaeren: “Dit verlies is heel jammer. We hebben de tweede helft gedomineerd, kansen gehad, controle gehad. Dan is het jammer dat je geen drie punten pakt. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In zo’n belangrijke wedstrijd is dat jammer. Gent speelt met twee hoge wingbacks dus moesten we laag verdedigen in de eerste helft. In de tweede helft zaten ze er wat door, dus konden wij hoger spelen en gevaarlijk zijn.”

Hoedt: “Heb hier geen woorden voor”

Ook Wesley Hoedt was zwaar aangeslagen: “Ik heb hier eigenlijk geen woorden en dat gebeurt niet vaak. Het is het verhaal van heel het seizoen. We creëren genoeg, maar maken het niet af. Als je op Gent zoveel kansen krijgt, dan moet je scoren. Aan de andere kant wordt er één keer op doel geschoten en hij gaat erin.”

“We hebben wat aangepast in de tweede helft en dan zag je dat Gent er helemaal niet meer uitkwam. Het is een beetje het euvel van dit elftal dat we zoveel kansen nodig hebben om te scoren. Inclusief mijzelf. Ik krijg een 150% kans, die ik erin moet koppen. We scoren veel, maar we laten ook zoveel kansen liggen.”

“En nu? Nu staan we hier. Heel zuur. We hebben het niet meer in eigen handen. Er zijn nog twee wedstrijden. Die moet je beide winnen. Het zou bijna onmogelijk moeten zijn dat we buiten play-off 1 vallen, maar daar lijkt het nu wel op.”

Volledig scherm Wesley Hoedt druipt aangeslagen af. © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © rv