Anderlecht krijgt boete met uitstel van 100.000 euro voor Financial Fair Play, ook Antwerp op vingers getikt

Jupiler Pro LeagueAntwerp en Anderlecht behoren tot de clubs die door de CFCB (Club Financial Control Body) van de Europese Voetbalbond (UEFA) geviseerd worden wegens het niet naleven van de regels rond Financial Fair Play (FFP). Voorlopig gaat het louter om voorwaardelijke straffen.

Zo hangt paars-wit een boete van 100.000 euro boven het hoofd als het totale financiële plaatje voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 niet in overeenstemming is met het door de UEFA gevraagde break even-resultaat. De regel houdt in dat clubs over een periode van drie seizoenen maximaal 30 miljoen euro meer mogen uitgeven dan ze ophalen aan ‘voetbalgerelateerde inkomsten’. Als ze blijven zondigen, kan er naast een geldboete ook een transferverbod of puntenaftrek volgen.

Ook Antwerp bevindt zich in gevaarlijk water, maar wordt voorlopig louter op de vinger getikt. De ‘Great Old' zal samen met 18 andere clubs, waaronder ook grootmachten als FC Barcelona, Man City en Chelsea, in de gaten gehouden worden opdat ze de regels rond Financial Fair Play wel correct naleven. De UEFA specifieert dat Antwerp het voorbije jaar slechts break even draaide dankzij steunmaatregelen omwille van Covid-19 en/of omwille van positieve break even-resultaten uit het verleden. Die vallen in het financiële jaar 2023 echter weg, zodat Antwerp gevraagd wordt meer informatie te geven en nauwlettend in de gaten zal gehouden worden.

De UEFA trof ook een miljoenenschikking met meerdere clubs (zie tabel) voor het niet respecteren van de FFP-regels. Al zijn de grootste sommen met uitstel en pas oplegbaar als ze volgend jaar niet aan de regels voldoen. Zo hangt PSG een voorwaardelijke boete van 55 miljoen euro boven het hoofd. Ook vier Italiaanse topclubs moeten betalen omdat ze niet voldaan aan het break even-prince. Opvallend is dat er hier geen sprake is van Spaanse of Engelse clubs, zeker de voorbije seizoenen de big spenders op de transfermarkt. (later meer)

Volledig scherm UEFA © rv

Volledig scherm © BELGA