Anderlecht klopt Antwerp met kleinste verschil, Van Bommel: “Verdiend? Nee. We hebben dit aan onszelf te wijten”

Mark van Bommel: “Verdiende zege voor Anderlecht? Nee”

Mark van Bommel kreeg voor de camera’s van rechtenhouder DAZN Eleven de vraag of de zege voor Anderlecht verdiend was. “Nee, ik vond het geen terechte overwinning voor hen. Wij hebben vandaag enkel van onszelf verloren en hebben dit aan onszelf te wijten. Er waren momenten waarop wij de bal hadden en controleerden. We speelden ook een heel goede tweede helft. De grootste kansen waren voor ons, maar dan moet je ook scoren. Daarom vind ik het niet verdiend, maar het is natuurlijk wel 1-0 geëindigd. Als je uit bij Anderlecht zo dominant bent in de tweede helft en je verliest, heb je het enkel aan jezelf te wijten. Of het een penalty was? Ja.”