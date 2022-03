Anderlecht klopt Antwerp en doet uitstekende zaak in strijd om play-off 1, strafschopgoal Refaelov beslist topper

Jupiler Pro LeagueWinst voor Anderlecht in de topper tegen Antwerp. Een knap lobje van Zirkzee en een strafschopgoal van Refaelov beslechtten het pleit in het voordeel van paars-wit. Anderlecht wordt derde, voor Antwerp en Priske is het een nieuwe opdoffer.

Surprise du chef van Vincent Kompany. Hij loste zijn defensieve probleem op door Marco Kana naast Magallan te posteren. De eerste basisplaats in de Jupiler Pro League in anderhalf jaar voor Kana, maar dat werd er eentje in mineur. Na amper 53 minuten moest Kana geblesseerd naar de kant. Zonde, want hij liet een prima indruk na.

Over naar de match, die na een studieronde van zo’n 25 minuten losbrak dankzij Zirkzee. De Nederlander werd voor doel gezet door Ashimeru en werkte af met een knap lobje. Butez was kansloos. Het sein voor paars-wit om het gaspedaal wat verder in te drukken. Anderlecht werd duidelijk de betere en dwong ook kansen af op 2-0: Kouamé talmde te lang en Verschaeren zag zijn inzet voor een leeg doel nog gekeerd door Vines.

Antwerp was tot dan enkel gevaarlijk geweest via een afstandsschot van Benson, maar strafte de gemiste kansen van Anderlecht vlak voor rust wél af. Buta zette Gomez te kijk met een sterke rush, Yusuf - goed geïnfiltreerd - kreeg de gelijkmaker op een schoteltje aangeboden. Alles te herdoen.

Meteen na rust ging Antwerp op dat elan door. Een zwakke inspeelpass van Gomez luidde ei zo na de 1-2 in. Buta vond Balikwisha voor doel, Magallan stond op de goeie plek om te keren. Op het uur kwam Anderlecht er weer eens uit en dat leverde meteen op: Kouamé wilde Butez omspelen in de zestien, maar werd daarbij aangetikt. Strafschop voor paars-wit. Uitgerekend Refaelov zette zich achter de bal en liet Butez kansloos: 2-1.

Zirkzee kreeg kort nadien de kans om de boeken helemaal dicht te doen, maar werkte dit keer oog in oog met Butez veel te nonchalant af. Wat volgde was een nerveus slot, waarin zowel Anderlecht als Antwerp nog kansen kregen. Amuzu besloot veel te slap aan de ene kant, Benson vond het zijnet en Van Crombrugge op zijn weg. De RSCA-doelman pareerde ook nog een kopbal van Frey. Kouamé stuitte in het ultieme slot op Butez, Mykhaylichenko profiteerde nét niet toen Butez mee naar voren was opgerukt.

Anderlecht trok de 2-1 uiteindelijk over de streep en doet een uitstekende zaak in de race om play-off 1. Paars-wit springt naar de derde plaats. Voor Antwerp en de geplaagde Brian Priske is het een nieuwe opdoffer. Voelt de Great Old straks AA Gent in zijn nek hijgen?

