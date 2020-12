Anderlecht in de allerlaatste seconden onderuit bij Charleroi na flaters van Bundu en Wellenreuther

Wat u moet onthouden van een werkelijk erbarmelijke eerste helft? Mamadou Fall moest al drie minuten naar de kant met een hamstringblessure en Killian Sardella - voor het eerst sinds de eerste speeldag in de basis - die de beste man was bij Anderlecht voor de rust. Voor de rest: het grote niets, een nul over de hele lijn. Zowel Charleroi als Anderlecht grossierde in slechte passes en dwong letterlijk geen enkele kans af.

Snel naar de tweede helft, die - als we optimistisch zijn - een beetje beter was dan de eerste. Hoewel er nog steeds veel te veel slordigheden in het spel van beide ploegen zat, kregen we tenminste (een beetje) doelgevaar. Nmecha stuitte met zijn schot op de goed uitgekomen Penneteau, Nicholson zag zijn volley maar net over vliegen. Twee uitstekende mogelijkheden op de voorsprong en winning goal. We leken dan maar op een bloedeloze 0-0 af te stevenen, het zou gezien de wedstrijd niet onlogisch geweest zijn. Tot invaller Bundu in de slotseconden dramatisch balverlies leed. Gholizadeh mocht uithalen met links, de niet eens zo harde trap van de Iraniër rolde onder een ongelukkige Wellenreuther door.