Anderlecht heeft geen kind aan onmondig Charleroi en springt naar de plaats drie

Vincent Kompany kondigde vooraf aan dat hij vooral efficiëntie wou zien tegen Charleroi. Zó efficiënt toonden zijn jongens zich ook vanavond niet - anders had het 6-0 of zo geweest - maar wat het spel betreft kon de coach niet anders dan tevreden geweest zijn. Vooral dan over wat hij in de eerste helft te zien kreeg. Lees er gerust de ‘herbeleef’ helemaal onderaan dit artikel eens op na: tot minuut 75, met een knal van de ingevallen Rezaei, kwamen de bezoekers werkelijk niet in de buurt van iets wat een kans kon worden genoemd. In tegenstelling tot de thuisploeg.