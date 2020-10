Anderlecht geeft het nog weg, spektakel op Sclessin en Gentse bolwassing: alle hoogtepunten van speeldag 9

Belgisch voetbal Leko bevestigt dat Jordan Lukaku positieve coronatest afgelegd heeft: “Moeilijke week geweest”

13 oktober Ivan Leko was de eregast voor de loting van de 1/16de finales van de Croky Cup. Hij zag La Louvière uit de trommel komen voor Antwerp, maar had het vooral ook over de coronaproblemen van de ‘Great Old’. Onder anderen vier spelers testten positief. Leko bevestigde dat het om Jordan Lukaku, Sander Coopman, Abdoulaye Seck en Alexis De Sart gaat.