Anderlecht gaat als derde Champions' play-offs in na nipte zege tegen STVV, Verschaeren beslist match

Jupiler Pro LeagueKompany en co moesten lang geduld uitoefenen, maar Anderlecht wist zich op het veld van STVV alsnog van een ticketje voor de Champions’ play-offs te verzekeren. Yari Verschaeren was de verlosser op Stayen. De Rode Duivel tikte in de slotfase de 0-1 tegen de touwen en ontnam zo Oostende alle hoop om nog in de top vier te finishen. Anderlecht mag zich nu opmaken voor de Champions’ play-offs met Club Brugge, Antwerp en Genk en begint daar trouwens als derde in de stand aan.

Van een leien dakje liep het zeker niet, maar dat lag vooral aan Anderlecht zelf dat op Stayen met de kansen morste. Pas in de slotfase kon paars-wit juichen via Verschaeren, maar dat had dus wat voeten in de aarde. Met overtuiging, maar ook met een beetje ingebouwde zekerheid ging Anderlecht op Stayen op zoek naar dat ene broodnodige puntje. RSCA had in de eerste helft het beste van het spel, maar STVV deed alles behalve de rode loper uitrollen. Paars-wit stuitte op een stevig blok dat Peter Maes bij de Kanaries had uitgetekend. De kansjes kwamen er wel, maar slechts met mondjesmaat. Ashimeru kon niet genoeg agressiviteit in een schotje stoppen om Steppe te verontrusten. Murillo had wel beter moeten doen. Hij kon halverwege de eerste helft helemaal doorstomen, maar besloot naast.

Het tempo was niet onaardig, maar de wedstrijd op het kunstgrasveld was ook niet hoogstaand te noemen. Anderlecht, en meer bepaald Verschaeren, had op het halfuur wel al een flinke optie op de Champions’ play-offs moeten nemen. Cacace ging de mist in en zo kon Verschaeren er alleen vandoor, maar hij kon oog in oog met Steppe niet binnen het kader besluiten. Anderlecht deed alles wat het moest doen om zich van een ticketje voor de Champions’ play-offs te verzekeren, maar vergat zichzelf te belonen met een goaltje. Met Oostende dat tegen Cercle ook nog op 0-0 bleef steken, ging Anderlecht alvast als vierde de rust in.

Murillo en Amuzu kunnen niet besluiten

Vlak na de pauze sijpelde in Sint-Truiden door dat Cercle via Ugbo op voorsprong was geklommen tegen Oostende, waarmee Anderlecht plots in een zetel zat. Bevrijdend leek die tussenstand niet te werken op paar-wit. De Brusselaars geraakten maar moeizaam aan kansen. Sambi Lokonga kon na een leuke combinatie nog eens afdrukken, maar hij mikte naast. Murillo kwam er opnieuw dichtbij, maar trapte van dichtbij over. Anderlecht mocht stilaan de 0-1 claimen, maar kreeg geen beweging in het Truiense scorebord. Ook na afleggen met het hoofd van Murillo kon de ingevallen Amuzu van in de kleine rechthoek de trekker niet overhalen. Amuzu trof even later de voet van Steppe en zo mocht ook minuut 75 wegtikken zonder doelpunt op Stayen.

Maar de dominantie van Anderlecht ging uiteindelijk toch lonen. Na een slechte pass van Lavalée kon Anderlecht toeslaan. Nmecha zette strak en hard voor en zo moest Verschaeren de bal maar een tikje geven. Steppe kon er nog net bij, maar niet voldoende om de 0-1 tegen te houden. Anderlecht klaarde zo alsnog zelf de klus en verzekert zich niet alleen van een plekje in de top vier, maar wipt ook over Genk naar de derde plek. Kompany en co staan zo na een sterke eindspurt in de Champions’ play-offs met Club Brugge, Antwerp en Genk en mogen zich opmaken voor zes topaffiches.

