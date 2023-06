Anderlecht en Union openen competitie op 28 juli, landskampioen Antwerp begint tegen Cercle

Het seizoen 2023-2024 in de Jupiler Pro League krijgt een mooie openingsaffiche. Op vrijdag 28 juli nemen Union en Anderlecht het tegen elkaar op in het Dudenpark. Nieuwkomer RWDM speelt een thuismatch tegen vicekampioen Genk op de eerste speeldag, die met Club Brugge - KV Mechelen extra pigment heeft. De eerste Super Sunday vindt plaats op 3 september (speeldag 6), met Union - Antwerp, Genk - Anderlecht en Sporting Charleroi - STVV.

De reguliere competitie duurt 30 speeldagen, met een langere winterstop tussen 28 december en 18 januari 2024, en kent zijn apotheose in het weekend van 15 maart 2024. De play-offs starten twee weken later. Uiterlijk op zondag 26 mei 2024 kennen we de landskampioen. Tussendoor vindt in het Koning Boudewijnstadion de finale van de Croky Cup plaats op donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaart) in de namiddag. De barragematch tussen het nummer 4 en de winnaar van de Europe Play-offs gaat door op 2 juni 2024, daags na de Champions League-finale.

Voorlopig liggen de exacte speelmomenten voor de eerste 7 speeldagen vast. Op maandag 4 september - zodra de resultaten in de Europese voorrondes bekend zijn - maakt de Pro League de tijdstippen van speelrondes 8 tot en met 21 bekend. De laatste 9 speeldagen lost de Pro League op woensdag 20 december. Over de kalender van de Champions’ Play-offs, Europe Play-offs en Relegation Play-offs communiceren we op maandag 18 maart 2024.

De affiches van de openingsspeeldag:

Challenger Pro League

RSCA Futures-Beerschot en Seraing- Standard (beloften) zijn op vrijdag 11 augustus (om 20 uur) de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League.De Challenger Pro League start volgend seizoen met zestien ploegen, vier meer dan dit seizoen. Twee teams promoveren zeker naar de Jupiler Pro League, een derde mag zijn kans gaan in een barragewedstrijd.

De reguliere competitie telt dertig speeldagen en eindigt in het weekend van 21 april. Dan kennen we de kampioen en de tweede promovendus. De Promotion Play-offs starten in het weekend van 26 april en eindigen in het weekend van 26 mei met de terugmatch van de barrages tegen een Jupiler Pro League-club. Daarin staat een derde promotieticket op het spel.

De Pro League bedacht door de vier extra teams ook twee nieuwe tijdslots: een tweede op zaterdagavond om 20u en eentje op zondag om 13u30. De thuisduels van U23-ploegen worden niet meer uitgezonden door rechtenhouder Eleven Sports.

