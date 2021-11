Anderlecht en Kompany boeken deugddoende overwinning in Charleroi: Refaelov en Gómez zorgen voor eerste driepunter in maand

0-1 aan de pauze voor Anderlecht op Mambourg, en op basis van de kansen was die voorsprong terecht. Paars-wit had de beste mogelijkheden op bezoek bij Charleroi. Kouamé en Amuzu konden alleen op Koffi af, maar lieten na de trekker over te halen. Diezelfde Koffi zweefde een vrije trap van Gómez van onder zijn lat, terwijl een pegel van Refaelov op de dwarsligger strandde. Aan de overzijde moest Van Crombrugge nul keer ingrijpen.

Het had er zo alle schijn van dat we zouden gaan rusten met 0-0, maar in de 45ste minuut kreeg Anderlecht alsnog wat het verdiende. Refaelov klopte Koffi met een overhoekse knal (0-1). De goal zal Refaelov ongetwijfeld deugd gedaan hebben. De laatste weken zat de Gouden Schoen zeer tegen zijn zin op de bank, tegen Charleroi kreeg hij eindelijk nog eens een basisplek, en die wist hij dus op te leuken met een doelpunt.

Richting de eigen spionkop voetballend ging Charleroi op zoek naar de gelijkmaker. Het deed dat met veel enthousiasme, maar wanneer het moest, stond Van Crombrugge pal. Anderlecht kon zelf niet veel gevaarlijk zijn, tot het in de 68ste minuut een vrije trap kreeg. Gómez sneed die goed aan, Magallan beroerde hem niet, wat Koffi verraste: 0-2. In de minuten die daarop volgden, vermeed Van Crombrugge een aansluitingstreffer.

Die kwam er finaal toch. Ilaimaharitra probeerde het van ver, met succes: 1-2. Het beloofde zo nog een heet slotkwartier te worden voor al wie RSCA lief heeft.

Echt spannend werd het uiteindelijk niet meer, Anderlecht kreeg een zeer lichte strafschop. De VAR riep Lambrechts naar het scherm, maar die bleef bij zijn beslissing. Gómez liet het niet aan zijn hart komen: 1-3.

Anderlecht doet een goeie zaak in het klassement, waar het plots op één punt van nummer vier KV Mechelen. Maar wat minstens even belangrijk is, is het feit dat de rust in het Lotto Park minstens tot dinsdag terug is. Dan wacht een bekermatch op Seraing.

