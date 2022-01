Anderlecht en co zien het graag gebeuren: AA Gent bijt tanden stuk op KV Oostende en speelt vierde keer op rij gelijk

Zondag speelt AA Gent tegen Antwerp, daarna volgen twee duels tegen Club Brugge, één in de beker en één in de competitie. Maar om bovenaan nog mee te doen, moest eerst gewonnen worden van Oostende. Quod non. De Buffalo’s telden al een rist afwezigen, bovendien koos Hein Vanhaezebrouck ervoor om Kums en Nurio wat rust te gunnen met het oog op de komende topconfrontaties. Met Kums, Nurio, Ngadeu, Tissoudali, Odjidja, Depoitre ontbrak meer dan de helft van het basiselftal van de Buffalo’s. En niet alleen dat, het ging ook stuk voor stuk om bepalende spelers. Het kwaliteitsverlies was immens.

De Buffalo’s keken bovendien ook nog eens tegen een vroege achterstand aan. Scheidsrechter Staessens - pas aan zijn tweede match op het hoogste niveau toe - had een overtreding op Castro-Montes kunnen fluiten, maar hij liet begaan, met een snelle Oostendse uitbraak tot gevolg. Het dient gezegd: de kustploeg deed dat goed. D’Haese kapte Godeau uit en bediende voor de neus van Bolat Ambrose, die zijn schot door een machteloze Hanche-Olsen in doel zag verlengd worden.

Volledig scherm Ambrose scoorde © BELGA

Te weinig creativiteit

Zo kregen we een scenario dat Oostende helemaal in de kaart speelde. De kustploeg plooide massaal terug voor doel. Zonder spelers als Odjidja en Tissoudali miste AA Gent de creativiteit om de dubbele Oostendse afweergordel te ontmantelen. Hjulsager probeerde gaten te trekken, maar in de zone van de waarheid misten de Buffalo’s zuiverheid in de passing.

De Sart probeerde het met een schot en een vrije trap, maar hij miste precisie. Pas in het laatste kwartier van de eerste helft dwong AA Gent echte kansen af. Na een goeie actie van Samoise kon Castro-Montes uithalen, maar Hubert zweefde de bal in hoekschop. Samoise lobde een mogelijkheid over doel, maar de beste kans was voor Gianni Bruno. Die kreeg de bal na een knappe inspanning van Castro-Montes, maar in vrije schietpositie mikte hij op de paal. Bruno heeft dezer dagen niets meer van de man die er vorig seizoen 20 binnen knalde bij Zulte Waregem.

Volledig scherm Gianni Bruno © Photo News

Diezelfde Bruno knalde na de rust nog eens van buiten de rechthoek naast. Gent kwam dichtbij de gelijkmaker toen Hjulsager uitpakte met een gekruld schot. Hubert was geklopt, maar via Tanghe verdween de bal nog in hoekschop. Hein Vanhaezebrouck zocht op zijn bank naar een ‘rescue team’, hij vond er Kums en Lemajic.

Een kwartier voor tijd kwam Gent langszij: prima voorzet van Samoise, puik binnengekopt door Hjulsager. Een doelpunt dat de Deen deugd moet gedaan hebben, want zijn stats stonden in de competitie nog blank. Maar als één man het doelpunt verdiende, dan was het Hjulsager wel, met zijn niet aflatende drive.

Op aangeven van Castro-Montes kwam de Deen al snel bij de winninggoal, maar Hubert redde nog met meer geluk dan kunde. Gent drong aan in de slotfase. Lemajic kreeg nog een mogelijkheid, maar Hubert hield een kostbaar punt vast voor Oostende.

Volledig scherm Hjulsager behoedde AA Gent van een nederlaag © BELGA

