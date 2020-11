Amper een kans gecreëerd: zwak Club geraakt niet voorbij hekkensluiter Moeskroen

Nummer één tegen nummer laatst zaterdagavond op Le Canonnier, al is dat al lang geen garantie meer in onze competitie. Club Brugge had nood aan een overtuigende zege - Clement koos voor Krmencik in de spits en liet Balanta zich klaarstomen voor woensdag. De Ketelaere begon andermaal op links, Sobol keek toe vanaf de tribune. Moeskroen had op woensdag vertrouwen opgedaan tegen Cercle Brugge, al was de vraag hoe de Henegouwers hun derde match in één week tijd na tal van coronaproblemen zouden doorkomen.

Club Brugge nam de match goed in handen, maar de eerste grote kans was wel voor Moeskroen. Na knullig balverlies van Lang vergaten Les Hurlus een 2-tegen-1-situatie uit te spelen - Da Costa mikte te slap in de armen van Mignolet. Verder veel goeie wil bij Club, maar geen kunde. Blauw-zwart speelde voor de rust geen enkele kans bijeen - met opnieuw Krmencik in een negatieve hoofdrol. Niet dat pakweg Lang en Okereke veel beter deden.

Volledig scherm © Photo News

Zelfde spelbeeld na de rust. Club Brugge duwde Moeskroen steeds verder weg, maar creëerde totaal geen kansen. Pas twintig minuten voor affluiten zorgde Vanaken met een kopbal voor enige dreiging. Vijf minuten later waren opnieuw hij en Schrijvers er dicht bij. Net als tegen Oostende of Kortrijk was Club lange tijd inspiratieloos. Eindeloos van links naar rechts, met Moeskroen dat loerde op die ene counter.

Clement bracht na Schrijvers en Badji in de 77ste minuut Dennis binnen de lijnen. De Nigeriaan, terug in de gratie van de coach, zorgde evenmin voor de kentering. Na een blunder van Kossounou moest Mignolet zelfs nog alles uit de kast halen op een poging van invaller Gnohéré. Na een nieuwe ondermaatse match bleef Club Brugge op een 0-0-gelijkspel steken bij de laatste in het klassement. Geen goeie voorbereiding voor de match tegen Zenit op woensdag. Afwachten of de Bruggelingen dan eindelijk nog eens hun ware gelaat tonen. Moeskroen pakte op zijn beurt vier op zes tegen de twee Brugse clubs en kan opnieuw een beetje omhoog kijken.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.