Als ‘smaakmaker’ Ritchie De Laet over Antwerp praat, gaan de ogen fonkelen: “Winnen moet een gewoonte worden, zoals bij Club Brugge”

Het EK is verteerd. De Belgische competitie start op 23 juli. Uw krant trapt het nieuwe voetbalseizoen af. Met elke dag een analyse van onze journalisten over dé hamvraag die de supporter bezighoudt. En een interview met een smaakmaker die voor peper en zout zal zorgen. Vandaag: Antwerp.

Het is even schrikken in de lift naar de tweede verdieping van de Bosuil. Ritchie De Laet heeft wit haar. Op vraag van zijn dochters. “Iedereen heeft eens kunnen lachen. Goeie papa, hé?”, grijnst hij.

De Laet vertelt over zijn zomer. Hoe hij genoten heeft van zijn kortstondige rol als EK-analist. Dat Eric Van Looy bij hem thuis geweest is voor een test voor ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Maar het valt op dat zijn ogen pas echt beginnen fonkelen wanneer het over zijn grote liefde gaat. Antwerp. Verwacht hieronder dus geen anekdotes over een passant als Didier Lamkel Zé (“Ik wil er geen energie meer aan besteden”). Liever praat De Laet over wat écht belangrijk is. De toekomst.