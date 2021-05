“Als er voor match van 4 miljoen nog altijd geen camera op doel staat, kan je alleen maar oordeel lijnrechter volgen”

ROOD MIAZGA: JUIST

“Ofwel laat Boucaut verder spelen, ofwel fluit hij. Maar als dat voor hem een fout is en hij fluit, is het altijd rood. Een tussenoplossing (gele kaart, nvdr) is hier niet mogelijk. Laat me toch zeggen dat Miazga hier eigenlijk twee keer in de fout gaat. Eerst mist hij zijn controle, nadien gaat hij even aan het shirt van Lamkel Zé hangen. De beslissing van Boucaut is streng maar correct.”

GOAL LAMKEL ZÉ: JUIST

“Hier kan je als ref én als VAR alleen maar het oordeel van de lijnrechter volgen, volgens wie de bal over de lijn was. Want we weten het gewoon niet, of de bal vollédig over de lijn was. Als het nog steeds niet mogelijk is om voor een match van vier miljoen euro een camera op de deklat te plaatsen, zelfs geen GoPro’jte, dan kan je alleen maar vertrouwen op het oordeel van de grensrechter. In bovendien een leeg stadion zou dat in 2021 toch al wel mogen lukken? Nu heb ik wel naar de positie van de lijnrechter gekeken bij die fase en die stond goed opgesteld. Dat de VAR de tijd niet neemt om de beelden te herbekijken, is correct. Ze hebben toch niet de technologie om te bewijzen dat het géén goal was.”

“Daarom dat ik het ook fout vond dat die goal van Mbokani op Anderlecht is afgekeurd, toen Miyoshi vermeend buitenspel stond. Daar greep de videoref wél in. Maar de juiste technologie om aan te tonen dat Miyoshi met een ander lichaamsdeel dan zijn voeten buitenspel stond, hebben ze niet. De uitleg die het Referee Department er twee dagen later aan gaf, was lachwekkend. Buitenspel is buitenspel? Neen, dat kon de VAR niet voor 100% aantonen.”

