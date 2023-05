Alleen mathematisch kan de titel nog voor Racing Genk: “Eigenlijk moesten we 9 op 9 pakken”

Wat do or die was, werd een tie . Genk geraakte niet verder dan een 1-1 tegen Union, ondanks een sterke eerste helft. Een resultaat dat de Limburgers definitief uittelt voor de titel. Alleen mathematisch kan het nog. “Er moet zich inderdaad nog een heel speciaal scenario voltrekken”, erkende trainer Wouter Vrancken.

Vooraf werd koste noch moeite gespaard voor deze alles-of-niets-wedstrijd van KRC Genk. Zaterdag kwam de harde kern de training nog opfleuren met vuurwerk en toestanden. Zondag, wetende dat Antwerp verloren had, kwamen daar busontvangsten, dj-sets en nog heel wat geknal bij. De boodschap was niet mis te verstaan. Genk moest tegen Union en Genk deed ook. Voluit trok de ploeg van Vrancken ten aanval, zonder Bilal El Khannouss in de basiself. “We verwachten meer van Bilal dan wat hij in de laatste weken liet zien”, lichtte Vrancken toe. “En dat is geen schande. Als je zag waar hij vorig jaar stond en waar hij nu zit. Hij heeft zoveel meegemaakt, ook buiten het veld. Bilal zal nog belangrijk zijn voor Genk.”

Maar gisterenavond moest El Khannouss dus vanaf de bank toezien hoe Genk, met Mike Trésor als dirigent op de tien, op voorsprong kwam. Een doelpunt uit het draaiboek van de laatste weken: op stilstaande fase vond Trésor het hoofd van Mark McKenzie. Doelpunt nummer drie in deze play-offs voor de Amerikaan. Voor Trésor betekende het zijn 23ste assist overall dit seizoen. Hij heeft nu het Belgisch record van Branko Strupar uit 1999 definitief verbroken. “Ik ben er wel blij mee, helaas heb ik de ploeg niet meer dan een punt kunnen geven.”

Mike Trésor gaf tegen Union zijn 23ste assist van het seizoen. Een Belgisch record.

Met een raket tekende Victor Boniface namelijk voor de 1-1. De stand zou niet meer veranderen. Die gelijkmaker rekende McKenzie zichzelf aan. “Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik geef een goal weg, omdat ik een duel verlies”, toonde hij zich zelfkritisch.

Vastlopen tegen muur

In de tweede helft ging Genk opnieuw op zoek naar de voorsprong, maar beet het zijn tanden stuk op de muur van dat stugge Union. Dat Burgess meermaals aan een tweede geel ontsnapte konden ze in Limburg maar matig appreciëren. “Dat hij de 97 minuten heeft volgemaakt, is voor iedereen verrassend”, gaf Vrancken aan. “Niet alleen had hij rechtstreeks rood kunnen krijgen voor de overtreding op Paintsil, hij liep bewust tegen Heynen aan en er was de tackle op Samatta. Toch komt daar geen kaart. Maar ik wil niet meer hierover beginnen. Dat is enkel verloren energie.”

Toch was er nog één scheidsrechterlijk dingetje. Burgess had voor rust de ontsnapte Paintsil aan de rand van de zestien aangetrapt. Aanvankelijk wees ref Jonathan Lardot naar de stip. De VAR maakte er een vrije trap net buiten het strafschopgebied van. “Als je de beelden van die fase bekijkt, is het niet duidelijk te zien”, zei Vrancken. “Er moet toch een duidelijk beeld zijn om die beslissing om te draaien? Dat is nergens te vinden. Op basis waarvan die treffer dan is afgekeurd, weet ik niet. Het is jammer dat zulke details tegenvallen. Maar nogmaals, daar wil ik het niet op steken. Ik wil vooral chapeau zeggen tegen mijn jongens. Zij toonden een heel ander gezicht dan vorige week (toen Genk met 3-0 ten onder ging op Union, red.). Er was veel wil. De honger was groot.”

McKenzie wilde het na afloop zelfs niet meer over de arbitrage hebben. “Er zaten deze play-offs misschien een paar beslissingen tegen, maar je moet daarmee leren omgaan. Er is uiteindelijk maar één man met een fluitje. Hoe dan ook, we zijn teleurgesteld. We hebben alles gegeven. Ik denk dat we er vandaag alles aan hebben gedaan en dat we kwaliteit hebben getoond. Zolang het kan, wil ik het niet opgeven. Dat zijn we aan onszelf en de supporters verplicht.”



Mathematisch

Zo komen we terecht bij de titelkansen van de nummer één van de reguliere competitie. Die zijn quasi herleid tot nul. Alleen als Antwerp niet wint van Union, Union geen 6 op 6 pakt én Genk dat wel doet, lukt het nog. “Een heel speciaal scenario. Het wordt nu wel heel moeilijk”, gaf Vrancken toe. “Eigenlijk moesten we 9 op 9 pakken om nog een goede kans te maken. Nu zijn onze kansen zeer gering.”

Bovendien kan Genk komende zondag, als het onderweg is naar Jan Breydel voor de match tegen Club Brugge (of misschien al aangekomen), al volledig uitgeteld zijn. Antwerp-Union is immers al om 13u30. “Ik denk dat we die wedstrijd best niet kijken”, zei Trésor nog. “We krijgen de uitslag sowieso wel te horen. Het blijft hetzelfde: we moeten zorgen dat we zelf winnen. Zolang het nog kan, is het aan ons om de punten te halen. Mathematisch kan het nog.”



