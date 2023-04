“Alle CEO’s samengeroepen en gezegd dat het zo niet verder kan”: Lorin Parys is scherp voor z’n clubs én de politiek na 1 jaar als Pro League-CEO

Met drie op een zakdoek: Genk, Union of Antwerp, wat zijn hun troeven in de strijd om de titel (en wat niet?)

Stevenen we af op de spannendste titelstrijd in jaren? Met nog vijf speeldagen te gaan, zitten er slechts zeven punten verschil tussen het nummer één en het nummer drie in de hoogste voetbalklasse. Na de halvering van de punten is dat al helemaal een peulschil. Kan leider Genk straks de kloof weer uitdiepen of komen ‘jagers’ Union en Antwerp voor de start van de play-offs nog wat dichter bij hun ‘prooi’? Wij zetten de plus- en minpunten van elke titelkandidaat op een rijtje. En wat zeggen de cijfers?