Afgeweken bal bezorgt Westerlo in blessuretijd een gevleide zege op Oostende

KV Oostende en Westerlo voeren elk hun eigen strijd: de een tegen de degradatie, de andere voor een plekje in Play-off 1. KVO, dat voor het eerst uitpakte met een viermansdefensie, begon het best aan de match: McGeehan testte als eerste de handschoenen van Bolat. De goal viel echter snel aan de overkant, toen Reynolds met een gemeten voorzet Vaesen bereikte en hij met een kopbal Hubert vloerde. Oostende liet zich echter niet doen en versierde tal van kansen: Ndicka met het hoofd, McGeehan met een hakbal, Ambrose met een krul... Maar telkens lag ene Sinan Bolat in de weg. Op het half uur kreeg Westerlo een penalty na hands van Medley, maar De Cuyper schoof het leer naast. In de slotfase van de eerste helft onderscheidde Bolat zich opnieuw in een carambole. Oostende verdiende meer.

In de tweede helft min of meer hetzelfde spelbeeld: KVO op zoek naar een goal, Westerlo met de controle. Al wist Oostende minder uitgespeelde kansen te creëren. Bolat ging nog goed plat op een vlam van Medley. Westerlo behield de controle. De Kustboys verspeelden in hun verwoede aanvalspogingen veel energie en gaandeweg ebde het geloof weg. Tien minuten voor tijd lukte het Oostende dan toch: McGeehan duwde de bal na chaos in de zestien alsnog voorbij Bolat - verdiend. Aan de overzijde liet Dierickx na om oog in oog met Hubert de zege mee naar de Kempen te nemen. Toch gingen de Kemphanen met drie punten naar huis: een afstandsschot van Van Eenoo week af op Muhammed en verdween in doel, met nog luttele seconden op de klok.