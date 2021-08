AA Gent wint oververdiend tegen KV Mechelen en kan opnieuw naar boven kijken in het klassement

Aan de overkant stond Gaëtan Coucke in een schietkraam. Tissoudali besloot twee keer op de doelman, zeker bij z’n tweede poging had de bal altijd tegen de touwen gemoeten. Odjidja kreeg het leer pardoes cadeau van Hairemans, maar Tissoudali knalde alleen voor Coucke binnen het bereik van de Mechelse doelman. Ook Yonas Malede testte diens reflexen aan de eerste paal. Na een klein halfuur was het dan toch bingo. Vadis Odjidja was aan de hoekschopvlag Kums uit z’n lijden komen verlossen en de bal kwam bij Ngadeu. De centrale verdediger controleerde en knalde onhoudbaar in het dak van het doel.

Rusten deden we bij een 1-0 voorsprong van AA Gent en een donderspeech -dat mogen we toch hopen- van KV Mechelen-coach Vrancken. Na de koffie kwam zijn elftal iets scherper uit de kleedkamer en werd Bolat wél aan het werk gezet. De ingevallen Oum Gouet testte een eerste keer, Bolat verwerkte in hoekschop. Toen de eveneens ingevallen Hugo Cuypers op weg was naar de Gentse doelman, pakte die uit met een onorthodoxe voetreflex. Aan de overkant werden nog wat meer kansen de nek omgewrongen en zo bleef het -op het scorebord dan toch- spannend. In de extra tijd verloste Núrio de hartlijders dan toch. Op een hoekschop van KV Mechelen wierp Bolat de bal tot bij Chakvetadze, die kon na enkele jaren miserie nog eens een assist optekenen. Núrio hoefde de bal maar binnen te lopen in een leeg doel. AA Gent boekt na de 0-1 in Riga z’n tweede zege op rij en kan het hoofd al wat meer rechten. Het springt ook over KV Mechelen, dat onderin het klassement blijft steken.