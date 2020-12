AA Gent roept Waasland-Beveren zonder pardon halt toe en kan met vertrouwen naar clash met Club

‘t Was meteen zichtbaar dat beide teams vertrouwen hadden getankt in de aanloop naar de Oost-Vlaamse derby. Waasland-Beveren, dat met een 13 op 15 was afgezakt naar de Ghelamco Arena, was er het eerst dicht bij. Heymans’ héérlijke plaatsbal nadat Dorsch de bal liet liggen, spatte uiteen op de dwarsligger, terwijl ook Koita stevig aan de boom schudde. Maar nadien was het eigenlijk al AA Gent wat de klok sloeg: Yaremchuk en Vadis vonden Jackers op hun weg, terwijl Bukari tot twee keer toe de bal op de paal schoot. Castro-Montes kende tussendoor wél succes en zo bevestigden de Buffalo’s ook in de eerste helft al veel van het goede dat ze afgelopen zondag lieten zien tegen Standard - telkens wanneer het tempo de hoogte in ging, moesten de Waaslanders passen.