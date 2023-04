AA Gent pakt in slotfase levensbelangrijk punt tegen Union en blijft zo in polepositie voor Champions' play-offs - Brusselaars niet te spreken over arbitrage

Een gelijkspel dat voelt als een zege voor AA Gent. In een aartsmoeilijke partij tegen een sterk Union leken de Buffalo’s hun vierde plek te verliezen. Tot topschutter Hugo Cuypers koelbloedig redding bracht vanop de stip. In Brugge weerklinkt er gevloek. Bij Union waren ze achteraf niet te spreken over de wedstrijdleiding. “Ofwel fluit je aan beide kanten voor een strafschop, ofwel aan beide kanten niet”, sprak Union-coach Karel Geraerts.

Over een Brusselse droomstart gesproken. De bal rolde nog geen minuut in de Ghelamco Arena en Union klom al op voorsprong. Boniface - de sterke beer was metéén op de afspraak - troefde Samoise af en vond Lazare. De middenvelder bleef lucide, kapte Okumu uit en knalde van dichtbij binnen: 0-1. Opvallend: zes goals scoorde Lazare dit seizoen, waarvan vier tegen AA Gent. Vroege uppercut dus voor de Buffalo’s. Zó een start als je niét mag verliezen om een play-off 1-ticket in eigen handen te houden. Auwtch. Dat Moris even later een gemaakte goal van Cuypers uit zijn doel hield, dreef AA Gent dan al tot wanhoop.

Volledig scherm © Photo News

We kregen een leuke openingsfase. Hoog tempo, een handvol goeie kansen. Boniface knalde via een Gents been naast, ook Cuypers miste het kader vanuit een scherpe hoek. Union was baas. Nieuwkoop hield Fofana in bedwang, Samoise had moeite met Lapoussin en co. Het Gentse middenveld zag dan weer sterretjes tegen Teuma, Lynen en een uitstekende Lazare. Wáárom koos Hein Vanhaezebrouck eigenlijk voor Odjidja, en niet voor Hong, als nummer ‘tien’? In een topper waar energie de sleutel is, is Hong met z’n grote motor toch de betere keuze?

Soit, AA Gent kreeg de bal van Union, dat loerde op de tegenaanval. Grote kansen creëren zat er echter niet in. Burgess beet zich vast in Orban, Van der Heyden in Cuypers. De Gentse spitsen, de voorbije weken ‘on fire’, waren niet meer dan een waakvlammetje.

Volledig scherm © Photo News

Vanhaezebrouck greep in bij rust. Exit Odjidja, enter Hong. Bij Union bleef Lazare geblesseerd binnen. AA Gent kwam gretiger uit de kleedkamer. Een poging van Cuypers ging voorlangs, maar verder kregen de Buffalo’s lange tijd niets klaar. Tot minuut 76. Leest u even mee?

Castro-Montes sneed naar binnen en vond Cuypers met een listig steekpassje. De topschutter stuitte - jawel - opnieuw op een sterk keepende Moris. In de herneming speelde Hong Castro-Montes aan, wiens schot afweek en binnen leek te dwarrelen. Maar neen: wéér redde Moris - hij klemde de bal op de doellijn. Zucht van opluchting bij Union. Alleen had de VAR hands gezien van Lynen - zijn arm was weg van het lichaam. Terechte strafschop. Cuypers nam zijn verantwoordelijkheid, kreeg van Orban nog een aai over de bol. ‘Bonne chance, Hugo.’ De Ghelamco hield zijn adem in, maar Cuypers bleef koelbloedig en plaatste centraal binnen: 1-1. In Brugge klonk gevloek - dit was mogelijk een sleutelmoment in de strijd om play-off 1.

Het bleef bij 1-1 - een gouden punt voor AA Gent. Het blijft zo vierde in de stand, met gelijke punten als Club maar wel één gewonnen match meer. Als de Buffalo’s winnen van KV Mechelen en KV Oostende zijn ze zeker van de top vier. Union kan morgen leider Racing Genk (tegen Standard) zien uitlopen.

Siebe Van der Heyden: “De Sart speelde in de eerste helft voor keeper” Bij Union waren ze achteraf niet te spreken over de arbitrage. Scheidsrechter Boterberg floot in de eerste helft geen strafschop na hands van De Sart. “Als je ziet hoe hij op een bepaald moment als doelman acteerde, vind ik het spijtig dat we geen penalty kregen”, sprak Siebe Van der Heyden. “Ik heb de beelden net in de kleedkamer gezien, op het veld is het aan mijn aandacht ontsnapt. Ik denk dat er een VAR is en vind dat die zeker moest ingrijpen. Zij krijgen wel een strafschop, scoren die en het is 1-1. Als je aan de ene kant een penalty fluit voor zo’n fase, moet je dat aan de overkant ook doen.” Karel Geraerts: “Ofwel elk één penalty, ofwel niemand” Union-coach Karel Geraerts trad zijn centrale verdediger bij. “Ik heb de beelden bekeken. Mijn mening is heel simpel. Ofwel fluit je aan beide kanten voor een strafschop, ofwel aan beide kanten niet. Het is dezelfde wedstrijd met dezelfde VAR die aan de knoppen zit. We zullen de uitleg dinsdag wel horen.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News