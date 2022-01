AA Gent mist de kansen en verliest tegen Antwerp, Buffalo's blijven steken op schamele vier op vijftien

Antwerp startte fel in de Ghelamco Arena. Zoals voorzitter Paul Gheysens het geëist had na het gelijkspel tegen STVV. Inzet en drive naar voren. Dat resulteerde in een paar hete standjes voor doel van AA Gent. Telkens zonder écht groot gevaar. Aan de overkant trapte Hjulsager over na een lange ren.

Op het kwartier kreeg de Great Old een strafschop. Nurio had de bal met zijn hand beroerd, scheidsrechter D’Hondt ging op aanraden van de VAR kijken naar de videobeelden en wees naar de stip. Frey trapte te zwak, Bolat ging goed plat: 0-0.

Maar Antwerp bleef goed combineren. Twee minuten na de misser van Frey kreeg Yusuf de bal aangespeeld aan de zestienmeter. De middenvelder schoot knap binnen in de korte hoek - lekkere streep, Bolat had geen kans.

Zoals wel vaker zakte Antwerp nadien (te) fel in. Het voetbalde iets te gemakzuchtig. AA Gent kwam beter in de match én het kreeg een paar uitstekende kansen op de gelijkmaker. Lemajic controleerde goed tussen twee verdedigers, maar trapte onbesuisd over. Wat later moest Engels ingrijpen voor Hjulsager kon binnentikken. En Butez redde vlak voor de rust knap op een schot van Castro-Montes.

In de tweede helft probeerde Gent het initiatief te nemen en hield Antwerp de boel achterin gesloten. Tot Hjulsager zich kon doorzetten aan de rechterkant. Zijn voorzet ging via Verstraete tegen de paal - pech voor de thuisploeg.

De Buffalo’s verdienden stilaan de 1-1. Antwerp voetbalde te slordig, kon de bal niet bijhouden en miste schwung. Lemajic kwam een teen te kort op een voorzet van Kums, kopte net naast en mikte twintig minuten voor tijd op het lichaam van De Laet. Wat volgde was veel gebikkel. AA Gent bleef op zoek gaan naar een goal, Antwerp speculeerde op de tegenaanval en won tijd waar er tijd te winnen viel. Odjidja raakte niet voorbij Engels, de andere aanvallende impulsen misten precisie. Bruno miste in minuut negentig dé kans op de 1-1 - hij trapte naast.

De Great Old zwoegde zich naar de overwinning, de schoonheid ontbrak. Maar de manier waarop interesseert hen niet. Kunnen we hen dat kwalijk nemen?

Nainggolan: “Grote ploegen kunnen ook ‘moeilijk’ winnen”

“Op basis van mentaliteit zijn er veel ploegen geweest die tegen ons punten zijn komen sprokkelen, maar vandaag hebben wij dat ook getoond. We hebben misschien wel weinig kansen gecreëerd, maar met deze mentaliteit pak je punten. Na de slechte prestatie tegen Sint-Truiden was het belangrijkste gewoon de punten. Het maakt niet uit hoe je ze pakt. We hanteerden regelmatig de lange bal, maar als je die dan niet bijhoudt dan maakt het dat makkelijker voor ploegen als Gent, die zelf willen voetballen. De eerste 20 minuten vonden we de ruimtes goed en komen we verdiend op voorsprong. Nadien was het moeilijk, maar grote ploegen kunnen ook moeilijk winnen.”

