AA Gent met schaamrood op de wangen na mislopen van Champions’ play-offs, Depoitre scheurt achillespees

Verlamd door de stress. Paniekvoetbal. Simpelweg ondermaats. Anders kan je de prestatie van AA Gent gisteravond niet noemen. Winnen tegen het al gedegradeerde KV Oostende en play-off 1 was binnen. Dit kón niet mislopen. En toch slaagden de Buffalo’s erin te falen. Hallo, Hein?

“Bij rust hadden wij nul schoten op doel. Nul!”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik had twee topschutters en een offensieve middenvelder met kwaliteit op het veld. Het bleek niet voldoende. We werden in de eerste helft nog gered door onze doelman, waren de controle kwijt. Er werd geen initiatief genomen. Dat is typisch voor spelers die niet honderd procent fit zijn, want dat was bij sommigen het geval.”

AA Gent mocht van geluk spreken dat het bij rust 0-0 stond. In de tweede helft slikte het echter twee fatale tegengoals. “Telkens na slap verdedigen. Die individuele fouten achterin waren er lange tijd uit. Wel, nu zijn ze terug. Hoe dat komt? Omdat niet iedereen topfit is. En omdat er te weinig concurrentie is. Ik heb jongens moeten zetten die ik in normale omstandigheden wellicht aan de kant had gelaten. Kijk, Kums en De Sart verdienen een pluim. Maar verder miste ik onverzettelijkheid in mijn team. Voetballen doe je ook met het hoofd. Blijven pushen, ook al voel je je niet top.”

Jawel, volgens Vanhaezebrouck waren de zware opvolging van matchen en het blessureleed in heel dit seizoen de boosdoeners. Natúúrlijk speelt dat in het grotere plaatje mee. Maar als je op de slotspeeldag moet winnen van een degradant, ook al speelde KV Oostende nog met goesting, dan kan dat géén excuus zijn. Had Vanhaezebrouck zijn ploeg wel op de juiste manier geprikkeld en klaargestoomd voor dit beslissende duel?

“Je bereidt een wedstrijd altijd zo goed mogelijk voor. Ik heb Danijel Milicevic (assistent-trainer, red.) nooit zo gezien als vandaag - hij was furieus. Veel zaken waar hard op getraind zijn, werden niet uitgevoerd. De enige verklaring die er vandaag is, is dat we niet topfit waren. (cynisch) We hadden het ook anders kunnen doen hé - vijf beloften zetten bijvoorbeeld.”

Vanhaezebrouck was naar eigen zeggen “niet furieus”. “Het had een half mirakel geweest als wij play-off 1 hadden gespeeld”, beweerde hij. “We pakten te weinig punten tegen topploegen. En als Club niet zo had gesukkeld, hadden wij nooit in aanmerking gekomen. Met zó veel blessures, met zó een druk programma en met zó een kleine kern. Maar ja, het had wel gekund én het had gemoeten.”

En of. Op deze manier die top vier alsnog mislopen, is simpelweg een blamage voor AA Gent. Amper één week geleden oogde alles nog rooskleurig. Op West Ham hoopten de Buffalo’s op een stunt, om nadien dat play-off 1-ticket te bemachtigen. Nu blijven ze met lege handen achter. Nu ja, een plekje in play-off 2 en hópelijk nog Europees voetbal. Tja. Wat zouden voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie hiervan denken? Net nu AA Gent weer ‘sexy’ was, krijgt het imago van de club een nieuwe deuk.

Veel succes om de spelers (en de fans) warm te krijgen voor play-off 2. “Dat zal moeilijk zijn”, beseft Vanhaezebrouck. “Dit is een zwarte zondag. Misschien wel het meest negatieve moment in mijn carrière, na de verloren bekerfinale met Kortrijk. Hier ben je niet goed van. Ik zal morgen de knop wel omdraaien, maar voor de spelers zal dat veel moeilijker zijn. Zij droomden van play-off 1. Maar als je probleempjes hebt en niet genoeg kan trainen, dan haal je je topniveau niet. Nu moeten we play-off 2 winnen om Europees voetbal te halen.”

Dan zal het toch (veel) beter moeten dan gisteravond.

Depoitre moet maandenlang revalideren met gescheurde achillespees Laurent Depoitre liep een scheur in de achillespees van zijn linkervoet opgelopen. De 34-jarige spits moet onder het mes en nadien wacht een langdurige revalidatie. Depoitre is dit seizoen geen basisspeler bij de Buffalo's. In 44 duels, in alle competities samen, was hij goed voor zeven doelpunten en vijf assists. Ook tegen de Kustboys kregen topschutter Hugo Cuypers en Gift Orban de voorkeur in de spits en moest Depoitre vanop de bank toekijken. Een kwartier voor affluiten mocht hij toch het veld op van coach Hein Vanhaezebrouck, die daarmee zijn vijfde en laatste wissel gebruikte. Voordien, vlak na de 0-1 van KVO, had Vanhaezebrouck immers al een vierdubbele wissel doorgevoerd. Een minuut na de invalbeurt viel de gelijkmaker van Cuypers, maar nauwelijks enkele minuten later sloeg het noodlot toe. Depoitre blesseerde zich en kon niet meer verder, maar de Gentse wissels waren opgebruikt. Met z'n tienen liepen ze in het slot nog tegen de 1-2 aan. Het laatste ticket voor de Champions' play-off kwam zo alsnog in handen van Club Brugge, dat een 7-0 pandoering uitdeelde aan Eupen. Voor Gent wacht de Europe play-off.

