AA Gent maakt verschil in slotfase tegen KV Mechelen en gaat autoritair aan de leiding in Europe Play-Offs

Jupiler Pro LeagueTwo down. Nadat AA Gent vorige week Charleroi uit de race voor play-off 2-winst kegelde, schakelden de Buffalo’s ook KV Mechelen virtueel uit. Met dank aan uitblinker Okumu, die zijn uitstekende wedstrijd bekroonde met een doelpunt. AA Gent vergroot zijn voorsprong op RC Genk, dat als enige concurrent voor de eindzege in de Europe Play-offs overblijft.

KV Mechelen zakte naar Gent af zonder de onfortuinlijke Bijker. Zijn plaats werd ingenomen door Van Hoorenbeeck. Bij AA Gent keerde Odjidja terug uit schorsing, de zieke Nurio moest afhaken. Hein Vanhaezebrouck koos ervoor om met Bram Lagae (18) en Malick Fofana (net 17) twee jonge beloften bij de wedstrijdselectie te halen. Fofana, die eerder in de belangstelling stond van Ajax, kreeg als bankzitter de voorkeur op Gianni Bruno. Een veeg teken voor Bruno, als u het ons vraagt.

In een aangename wedstrijd kwam de eerste dreiging van Hugo Cuypers, maar Roef gaf geen krimp. Aan de overkant moest Coucke alles uit de kast halen om te voorkomen dat een voorzet van Castro-Montes bij de compleet vrijstaande Lemajic belandde. Op het kwartier scoorde Mrabti op aangeven van Storm, maar VAR Laforge riep scheidsrechter Boucaut naar het scherm vanwege een voorafgaande fout van Souza op Okumu. Het doelpunt werd geannuleerd.

Volledig scherm © Photo News

Mrabti stelde Roef nog een paar keer op de proef. Aan de overkant verwerkte Coucke een geplaatst schot van Kums met een uitstekende reflex in hoekschop. Even later kwam Lemajic net een voetje tekort om een poging van Tissoudali binnen te duwen. Met de rust in zicht haalde Storm uit, maar Roef stond pal.

Na de pauze verijdelde de Gentse doelman ook pogingen van Cuypers en Hairemans. Mechelen bleef het meeste dreigen, want ook Schoofs stelde Roef op de proef. Op het uur greep Hein Vanhaezebrouck in door Odjidja naar de kant te halen voor Bezus. De Gentse aanvoerder was daar niet gelukkig mee en bekoelde zijn ontgoocheling op een flesje water.

Volledig scherm © BELGA

Gent nam het heft steeds steviger in handen naarmate de tweede helft vorderde, maar een goed gegroepeerd verdedigend Mechelen gaf weinig tot niets weg. Tot Bezus Tissoudali de ruimte in kon sturen. De Amsterdammer haalde uit met een geplaatst schot, maar Coucke devieerde de bal met een geweldige reflex in hoekschop. Tien minuten voor tijd haalde Gent toch zijn slag thuis. Op een hoekschop van Kums kopte Okumu onhoudbaar binnen. De Keniaan beloonde daarmee zijn uitstekende wedstrijd.

AA Gent vergroot zo zijn voorsprong op RC Genk tot vier punten. Volgende week zondag zakken de Buffalo’s af naar Limburg, voor een wedstrijd die allicht beslissend wordt voor de eindzege in play-off 2.

Volledig scherm © BELGA

